HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bakal Menikah dengan Shin Min Ah, Kim Woo Bin Rilis Surat Tulisan Tangan untuk Fans

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |14:30 WIB
Bakal Menikah dengan Shin Min Ah, Kim Woo Bin Rilis Surat Tulisan Tangan untuk Fans
Bakal Menikah dengan Shin Min Ah, Kim Woo Bin Rilis Surat Tulisan Tangan untuk Fans. (Foto: Esquire)
A
A
A

SEOUL - Kim Woo Bin merilis surat tulisan tangan setelah AM Entertainment mengumumkan rencana pernikahan sang aktor dengan Shin Min Ah, pada 20 November 2025. 

Dia mengaku, menulis surat itu untuk mengungkapkan kabar bahagia tersebut kepada penggemar yang selalu mendukung dan mencintainya. “Aku akan menikah dan membentuk sebuah keluarga dengan orang yang telah lama bersamaku,” ujarnya.

AM Entertainment sebelumnya mengumumkan, Shin Min Ah dan Kim Woo Bin akan melangkah ke pernikahan setelah berpacaran selama 10 tahun. Resepsi pernikahan mereka akan digelar di Seoul, Korea Selatan, pada 20 Desember 2025.

“Kami ingin membagikan kabar bahagia dari Shin Min Ah dan Kim Woo Bin. Setelah menjalin hubungan cukup lama, mereka memutuskan untuk menjadi pasangan hidup,” ungkap agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (20/11/2025).

Agensi tersebut menambahkan, “Karena itu, kami meminta dukungan dan restu kalian atas keputusan mereka untuk memulai hidup baru. Setelah menikah, mereka akan tetap melanjutkan karier mereka di dunia akting.”

Hubungan pasangan ini bermula pada Januari 2015 saat mereka menjadi brand ambassador untuk sebuah brand fashion. Menariknya, saat itu Kim Woo Bin masih berpacaran dengan model Yoo Ji Ahn. 

Dari proyek tersebut, cinta bersemi di antara mereka. Setelah mengakhiri hubungannya, Kim Woo Bin kemudian berpacaran dengan Shin Min Ah.*

(SIS)

