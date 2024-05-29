Kim Hye Yoon Jawab Rumor Pacaran dengan Byeon Woo Seok

SEOUL - Chemistry manis Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok dalam Lovely Runner membuat penonton berharap keduanya berpacaran di kehidupan nyata. Apalagi kedua aktor ini kerap memamerkan kemesraan mereka di video balik layar.

Kedekatan tersebut bahkan membuat staf produksi kerap bercanda bahwa mereka cocok satu sama lain dan seharusnya berpacaran. Bahkan media lokal juga beberapa kali memberitakan keduanya terlibat cinta lokasi dan sedang berpacaran.

BACA JUGA: Kim Hye Yoon Gabung Agensi Lee Jung Jae dan Jung Woo Sung

Dalam wawancara terbarunya, Kim Hye Yoon mengaku, sudah mendengar rumor asmaranya dengan aktor bertinggi badan 189 sentimeter tersebut. Namun dia dengan sopan menepis anggapan bahwa mereka sedang berpacaran.

“Aku cukup memaklumi jika ada orang yang mengira kami berpacaran. Tapi bagiku, Byeon Woo Seok adalah oppa yang sulit kujangkau,” kata aktris 27 tahun tersebut seperti dikutip dari EDaily, pada Rabu (29/5/2024).

Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok juga sempat membahas isu asmara mereka bersama Jang Do Yeon dalam program Salon Drip yang dirilis channel YouTube TEO, pada 23 Mei silam. Kala itu, sang komedian bertanya apakah mereka berpacaran.

“Kalian pacaran kan? Ya kan? Ya kan,” kata Jang Do Yeon penasaran. Kim Hye Yoon menanggapi pertanyaan tersebut dengan, “Oppa, dirimu deh yang jawab.” Byeon Woo Seok kemudian menimpalinya dengan, “No comment!”

Drama tvN, Lovely Runner mengakhiri masa tayangnya, pada 28 Mei 2024. Nielsen Korea mencatat, episode pamungkas drama itu mendulang rating 5,8 persen. Angka itu naik 0,5 persen dibandingkan episode sebelumnya sebesar 5,3 persen.*

(SIS)