Dari Helper Jadi “Chef”, Azia Serius Banget Belajar Sambel Khas Lampung

JAKARTA - Di episode kali ini, Azia berkunjung ke sebuah restoran khas Lampung yang terkenal dengan sambel seruit dan sambel rampai-nya. Menurut sang karyawan, seruit sendiri berarti makan bersama, maknanya hangat banget! Baru aja datang, Azia langsung ditawarin buat ikut bikin sambel. Dengan semangat (dan kaget juga), dia langsung setuju.

Pas mulai belajar, suasana dapur langsung heboh. Azia sempat bercanda, “masnya baik banget, berarti saya chef?” tapi dibales mas-masnya dengan santai, “bukan chef, helper dulu kak, kan kakaknya asisten saya.” Suasana makin seru pas Azia dikasih ulekan dan dibilang, “itu yang diulek cabenya, bukan batunya.”

Bukan Azia namanya kalau nggak drama, di tengah ngulek, dia sempat nyeletuk, “kenapa sih, yang serba salah itu cowok, kok jadi cewek?” dan dibales masnya dengan tawa. Lalu, saat Azia mulai lagi, masnya bilang, “ngulek tuh harus ada rasa.” Azia langsung nimpalin, “ada rasa... antara??” sambil nunjuk ke dirinya dan masnya, dijawab cepat, “kita.” Bikin ngakak se-dapur!

Setelah beberapa kali coba, sambel buatan Azia akhirnya jadi juga. Dia racik sambel dengan jeruk nipis, aduk rata, dan siap dicicipin. Seorang karyawan lain coba dan bilang rasanya enak banget, segar, mantap, dan pedesnya pas. Azia pun berhasil bikin sambel seruit pertamanya!

Nggak cuma itu, karena sudah berhasil, Azia dikasih hadiah berupa makanan khas Lampung lengkap dengan lalapan. Azia pun nyobain dan bilang, “enak banget, pedesnya nampol!” Di akhir video, dia nyaranin, “ini place to go buat yang suka pedes, sambelnya fresh banget.” Simak keseruannya di kanal YouTube @aziarizza!



(kha)