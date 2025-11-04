Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dari Helper Jadi “Chef”, Azia Serius Banget Belajar Sambel Khas Lampung

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |20:08 WIB
Dari Helper Jadi “Chef”, Azia Serius Banget Belajar Sambel Khas Lampung
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Di episode kali ini, Azia berkunjung ke sebuah restoran khas Lampung yang terkenal dengan sambel seruit dan sambel rampai-nya. Menurut sang karyawan, seruit sendiri berarti makan bersama, maknanya hangat banget! Baru aja datang, Azia langsung ditawarin buat ikut bikin sambel. Dengan semangat (dan kaget juga), dia langsung setuju.

Pas mulai belajar, suasana dapur langsung heboh. Azia sempat bercanda, “masnya baik banget, berarti saya chef?” tapi dibales mas-masnya dengan santai, “bukan chef, helper dulu kak, kan kakaknya asisten saya.” Suasana makin seru pas Azia dikasih ulekan dan dibilang, “itu yang diulek cabenya, bukan batunya.”

Bukan Azia namanya kalau nggak drama, di tengah ngulek, dia sempat nyeletuk, “kenapa sih, yang serba salah itu cowok, kok jadi cewek?” dan dibales masnya dengan tawa. Lalu, saat Azia mulai lagi, masnya bilang, “ngulek tuh harus ada rasa.” Azia langsung nimpalin, “ada rasa... antara??” sambil nunjuk ke dirinya dan masnya, dijawab cepat, “kita.” Bikin ngakak se-dapur!

Setelah beberapa kali coba, sambel buatan Azia akhirnya jadi juga. Dia racik sambel dengan jeruk nipis, aduk rata, dan siap dicicipin. Seorang karyawan lain coba dan bilang rasanya enak banget, segar, mantap, dan pedesnya pas. Azia pun berhasil bikin sambel seruit pertamanya!

Nggak cuma itu, karena sudah berhasil, Azia dikasih hadiah berupa makanan khas Lampung lengkap dengan lalapan. Azia pun nyobain dan bilang, “enak banget, pedesnya nampol!” Di akhir video, dia nyaranin, “ini place to go buat yang suka pedes, sambelnya fresh banget.” Simak keseruannya di kanal YouTube @aziarizza!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Youtuber AZBUN Azia Riza
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184637//kata_mereka-DBcv_large.PNG
Dari Siluman Buaya Putih sampai Suara Baris-Berbaris, Ini Ceritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184635//bk-EDzJ_large.PNG
Perjalanan Karier Anneth Bikin Bu Tenny Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184628//bisikan_gaib-2Ndv_large.PNG
Gangguan Mistis Proyek Dalam Tanah: Lampu Mati, Telepon Gaib, hingga Makhluk Penjaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184618//kata_mereka-ovUz_large.PNG
Kisah Penculikan Para Jenderal di G30S: Dari Rumah ke Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184615//bk-BHW6_large.PNG
Bu Tenny Ungkap Lagu Favoritnya dari Anneth, Suasananya Ikut Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184614//bisikan_gaib-lAPZ_large.PNG
Stasiun Setiabudi Paling Angker! Suara Lari Kecil sampai Pasir Disiram Sesuatu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement