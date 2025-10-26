Aulia Sarah hingga Atiqah Hasiholan Beradu Akting di Film soal Ilmu Pemikat

JAKARTA - Sederet nama terkenal beradu akting dalam film Sosok Ketiga: Lintrik. Sebuah film tentang ilmu supranatural yang dipercaya sebagai pemikat lawan jenis.

Sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Adinda Thomas, Aulia Sarah, Wafda Saifan, Atiqah Hasiholan, Nugie, Adzwa Aurel, Alifah Lubis, Saputra Kori, Kukuh Prasetyo Kudamai, King Radja Nasution, Iris, Benedictus Siregar, Dilan Janiyar, dan Raffan Al Aryan bakal ikut serta dalam film itu.

Disutradarai oleh Fajar Nugros dan diproduseri oleh Agung Saputra, LEO PICTURES menggelar Gala Premiere film Sosok Ketiga : Lintrik pada 23 Oktober 2025 di Epicentrum XXI, Jakarta, dihadiri oleh jajaran pemain serta insan perfilman Indonesia.

Film ini mengusung tema besar mengenai ‘Lintrik’, ilmu supranatural yang banyak dipercaya mampu memikat dan menguasai hati seseorang, film ini menggambarkan bagaimana obsesi dan cinta bisa berubah menjadi kegelapan yang menelan kehidupan seseorang.

Film Sosok Ketiga: Lintrik tidak hanya menghadirkan ketegangan, tetapi juga mengajak penonton menyelami sisi emosional dan psikologis para tokohnya, serta realita tentang adanya praktik ilmu ‘Pemikat’ yang ada di masyarakat film ini