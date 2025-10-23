Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Tayang Hari Ini! Horor-Action Tumbal Darah dari Sutradara Qodrat Janjikan Teror yang Berbeda

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |12:33 WIB
JAKARTA - Gebrakan baru di genre horor-action akhirnya tiba. Tumbal Darah, film terbaru dari sutradara visioner di balik Qodrat dan Pemukiman Setan, Charles Gozali, resmi meneror seluruh bioskop Indonesia mulai hari ini.

Setelah mencuri perhatian di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2024, film produksi MAGMA Entertainment ini membuktikan komitmennya untuk menyajikan warna baru: sebuah horor yang tak hanya memacu adrenalin, tapi juga berani menyentuh sisi kemanusiaan yang rapuh.

Terjebak di Neraka Klinik Bersalin

Berbeda dari horor konvensional, Tumbal Darah menyajikan perpaduan brutal antara horor, thriller, dan action yang dibungkus dengan emosi yang kuat. Cerita berpusat pada Jefri (Marthino Lio), seorang penagih utang yang berjuang menyelamatkan istrinya, Ella (Sallum Ratu Ke), di tengah himpitan ekonomi dan pandemi.

Perjuangan itu berubah menjadi mimpi buruk saat Jefri terjebak di sebuah klinik bersalin misterius, sebuah tempat persembahan setan yang mengincar bayi-bayi baru lahir.

Menghadirkan kualitas produksi tinggi, film ini merupakan kolaborasi besar antara MAGMA Entertainment, Wahana Kreator, Sinemaku Pictures, Virtuelines Entertainment, Caravan Studio, Dunia Mencekam Studios, VMS Studio, PK Films, dan Samara Group.

Lebih dari Sekadar Horor: Suara Para Kreator

