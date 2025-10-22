Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kompak Absen, Sidang Cerai Andre Taulany dan Rien Wartia Ditunda Pekan Depan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |18:12 WIB
Kompak Absen, Sidang Cerai Andre Taulany dan Rien Wartia Ditunda Pekan Depan
Andre Taulany dan Rien Wartia Triguna (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina kompak absen dalam sidang lanjutan perceraiannya yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (22/10/2025). 

Ketidakhadiran Andre dan Erin dalam sidang hari ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah. 

"Pada hari ini sidangnya dua-duanya, dua pihak tidak hadir. Jadi ditunda ke tanggal 29 Oktober 2025," kata Dede Rika saat dikonfirmasi di kantornya hari ini. 

Soal alasan ketidakhadiran kedua pihak, Dede mengaku tak bisa menjelaskan lebih lanjut. 

"Tidak ada informasi, kepada kami. Hanya tidak hadir dua-duanya hari ini. Jadi dipanggil kembali untuk hadir pada sidang tanggal 29 Oktober 2025," kata dia lagi. 

