Cerita Fanny Ghassani Syuting Film Horor di Pegunungan, Kondisi Mencekam saat Longsor

JAKARTA - Aktris Fanny Ghassani menceritakan pengalamannya syuting film horor Riba di daerah pegunungan. Kondisi di lokasi pun semakin mencekam setelah terjadinya longsor.

Di film tersebut, perempuan 34 tahun itu dipercaya memerankan karakter bernama Rohmah, seorang istri yang sangat mencintai suaminya.

"Rohmah sendiri kepribadiannya itu sangat pragmatis, kurang percaya sama hal-hal yang mistis dan juga rapi gitu, perfeksionis dan sangat mencintai, menyayangi, tulus aja ke suaminya tanpa ada dugaan apa-apa atau curiga apa-apa gitu," kata Fanny Ghassani di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat belum lama ini.

Proses syuting pun bukan tanpa tantangan. Medan terjal hingga kondisi alam yang tak menentu menjadi salah satu tantangan utamanya.

Ia dan tim produksi sempat terkendala tanah longsor sehingga cukup menyulitkan. Keadaan di lokasi pun kian mencekam. Mereka harus mencari jalur lain untuk pulang.