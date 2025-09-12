Acha Septriasa hingga Kevin Julio Bakal Beradu Akting dalam Film Titip Bunda di Surga-Mu

JAKARTA – Sejumlah artis ternama seperti Acha Septriasa hingga Kevin Julio bakal beradu akting di film keluarga terbaru garapan RRK Pictures bersama Spectrum Film dan Festival Pictures berjudul Titip Bunda di Surga-Mu.

Teaser poster film karya sutradara Hanny R. Saputra ini pun sudah dirilis. Poster ini langsung menyita perhatian publik dengan menampilkan potret wajah seorang ibu yang berlinang air mata. Di balik matanya yang berkaca-kaca, tergambar sosok anak-anaknya, seakan menegaskan betapa dalamnya kasih seorang Bunda yang tak pernah lekang oleh waktu.

Menurut sutradara Hanny R. Saputra, film ini tidak hanya bercerita tentang hubungan anak dan orang tua, tetapi juga sebuah refleksi tentang nilai keluarga, restu, dan ketulusan cinta seorang ibu.

“Kami ingin menghadirkan kisah yang membuat penonton teringat pada pelukan dan restu seorang Bunda, rumah pertama bagi setiap anak,” ujarnya.

Film yang diadaptasi dari novel karya Dono Indarto & Zora Vidyanata ini membawa penonton pada perjalanan emosional penuh cinta, pengorbanan, dan doa seorang ibu. Tagline yang tertera pada poster, “Sejauh mana Surga berada? Sedekat Senyum dan Restu Bunda”, semakin menegaskan pesan film ini, bahwa kasih Bunda adalah jalan menuju kebahagiaan yang abadi.