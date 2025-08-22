Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marcell Siahaan Ungkap Biang Kerok Polemik Royalti di Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |17:04 WIB
Marcell Siahaan Ungkap Biang Kerok Polemik Royalti di Indonesia
Marcel Siahan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Marcell Siahaan mengungkap biang kerok polemik royalti di Indonesia yang makin memanas belakangan ini. 

Sebagai salah satu komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Marcell mengakui bahwa masalah ini kerap dipicu dari transparansi antara LMK dengan anggotanya sendiri. 

"Yang memang menjadi masalah biang kerok itu adalah transparansi dari LMK ke anggota," tutur Marcell di Senayan, Jakarta Pusat. 

Sebagai contoh, Ari Lasso selaku anggota Wahana Musik Indonesia (WAMI) mendesak LMK tersebut untuk melakukan audit ulang soal pemungutan royaltinya. 

Menurut Marcell, masalah itu tak bisa dicampuri publik lantaran termasuk konflik internal antara organisasi dan anggotanya, termasuk soal transparansi royalti musik. 

"Ingat ya, bahwa anggota itu memberikan kuasa kepada LMK. Jadi ada juga kewajiban dari LMK untuk menjaga data-data (royalti) itu tidak keluar sembarangan. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana randomly nanya mengenai transparansi, apa urgensinya untuk ngasih tahu mereka?" ucap Marcell. 

Topik Artikel :
Royalti Lagu LMKN Marcel Siahaan
