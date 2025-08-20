Hard Gumay Sebut Nikita Mirzani Tak akan Bisa Penjarakan Reza Gladys

JAKARTA - Paranormal Hard Gumay memprediksi kelanjutan perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Dia mengaku, mendapat penerawangan yang akan membuat banyak penggemar Niki kecewa.

“Banyak yang tanya, apakah Reza Gladys akan terjerat kasus hukum seperti Nikita Mirzani? Dari penglihatan saya sih enggak!” katanya dikutip dari YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Rabu (20/8/2025).

Hard Gumay menambahkan, “Saya bisa bilang, dia tidak akan terjerat permasalahan hukum atau sampai dipenjara seperti Nikita Mirzani.”

Paranormal celebrity ini menegaskan, tidak berpihak ke salah satu pihak. Dia hanya menyampaikan penerawangan yang datang padanya tentang sosok Reza Gladys dan perseteruannya dengan Nikita Mirzani.

“Saya bicara seperti ini bukan berarti ada di pihak Reza Gladys ya. Enggak. Saya kenal mereka berdua. Saya tidak berpihak kepada siapapun karena memang tidak ada kepentingannya,” ujarnya.

Hasil penerawangan Hard Gumay itu kemudian ramai dikomentari warganet. Mereka menilai, hasil penerawangan sang paranormal semakin menguatkan dugaan suap dalam kasus Nikita.

“Tentu saja tidak akan masuk penjara. Kan semua sudah dibayar,” ungkap @phele**. Sindiran lain datang dari @nadia.** Yang menuliskan, “Enggak masuk penjara dong. Kan disokong FS, Richard, dan Henny Segara.”