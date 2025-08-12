Lisa BLACKPINK Umumkan Jadwal Rilis Film Pendek “Dream”, Adu Akting dengan Kentaro Sakaguchi

Lisa BLACKPINK membawa kabar gembira untuk BLINK, khususnya LILIES. Penyanyi K-Pop asal Thailand ini resmi mengumumkan bahwa film pendek “Dream” akan dirilis pada 13 Agustus 2025.

Kabar ini disampaikan Lisa melalui unggahan teaser di Instagram pribadinya. Sebelumnya, para penggemar sudah dibuat penasaran setelah label milik Lisa, LLOUD, membagikan foto di laman Instagram pada 5 Agustus. Dalam foto tersebut, Lisa terlihat menggigit tangan seseorang yang diduga adalah aktor Jepang Kentaro Sakaguchi, memicu spekulasi adanya proyek bersama.

Spekulasi itu pun terjawab, Kentaro Sakaguchi, yang dikenal lewat film-film Jepang seperti The Last 10 Years, akan menjadi lawan main Lisa di “Dream”. Film pendek ini mengusung tema emosional yang selaras dengan lirik lagunya, menceritakan kerinduan terhadap hubungan di masa lalu.

“Dream” merupakan salah satu lagu dalam album solo perdana Lisa, Alter Ego, yang dirilis pada 28 Februari 2025. Film pendek ini ditulis dan disutradarai oleh Ojun Kwon, yang sebelumnya menggarap video musik BIBI Animal Farm.

Penggemar kini tinggal menghitung jam menuju penayangan resmi “Dream,” yang digadang-gadang akan memperlihatkan sisi berbeda Lisa sebagai penyanyi sekaligus aktris.

(kha)