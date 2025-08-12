Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sutradara Film Merah Putih: Kalau Tak Ada yang Nonton pun, Kita Sudah Kasih Sumbangsih untuk HUT RI

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |05:26 WIB
Sutradara Film Merah Putih: Kalau Tak Ada yang Nonton pun, Kita Sudah Kasih Sumbangsih untuk HUT RI
Trailer Film Merah Putih One For All
A
A
A

JAKARTA - Film animasi Merah Putih: One For All tengah menjadi sorotan setelah dinilai sebagai proyek yang memaksakan hingga diisukan menghabiskan biaya produksi senilai Rp6,7 miliar.

Produser sekaligus sutradara film Merah Putih: One For All, Endiarto, menanggapi santai komentar miring masyarakat terhadap karya garapannya ini. 

Dia mengakui bahwa film ini memang disiapkan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di 2025 ini.

"Ya namanya media sosial pastilah banyak asumsi-asumsi sesuai perspektif masing-masing. Ya wajar saja gitu loh, jadi mau diapain? Tinggal kalau mungkin ada yang bertanya langsung kepada kami, ya kami akan berikan keterangan yang apa adanya, yang benar dan itu akan dengan sendirinya meluruskan apa yang simpang siur terjadi," ucap Endiarto saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2 3
