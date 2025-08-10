Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amanda Manopo dan Kenny Austin Go Public, Pelukan Mesra di Gunung Merbabu

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |07:41 WIB
Amanda Manopo dan Kenny Austin <i>Go Public</i>, Pelukan Mesra di Gunung Merbabu
Amanda Manopo dan Kenny Austin Go Public, Pelukan Mesra di Gunung Merbabu. (Foto: Instagram/@amandamanopo/@kennyauztin)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan asmara Amanda Manopo kembali menuai perhatian warganet. Dia ramai diisukan terlibat cinta lokasi dengan Kenny Austin.

Rumor tersebut bermula dari video unggahan akun TikTok @alfsaja7 yang memperlihatkan kedua bintang sinetron Cinta Yasmin itu mendaki Gunung Merbabu. 

Dalam video tersebut, Amanda yang mengucir rambutnya terlihat mengenakan jaket, celana kargo, dan sepatu hiking berwarna cream

Di puncak gunung, sang aktris terlihat mendekati dan langsung memeluk Kenny Austin yang mengenakan jaket berwarna emerald dan celana pendek. 

Amanda Manopo Kenny Austin
Amanda Manopo dan Kenny Austin Go Public, Pelukan Mesra di Gunung Merbabu. (Foto: TikTok/@alfsaja7)

Pelukan hangat Amanda itu dibalas Kenny dengan mengelus punggung sang aktris. “Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba summit bareng Kenny Amanda,” ujar akun tersebut.

Video Amanda Manopo dan Kenny Austin bermesraan di Gunung Merbabu tersebut sudah ditonton lebih dari 4,4 juta kali dan disukai lebih dari 354.000 kali.

Warganet yang mendukung kedua aktor ini pun bahagia karena akhirnya chemistry manis mereka dalam sinetron Cinta Yasmin menjadi nyata.    

Tak hanya itu, video tersebut sekaligus membantah rumor yang mengatakan Amanda Manopo adalah orang ketiga dalam pernikahan Arya Saloka dan Putri Anne. 

 

