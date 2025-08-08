Bikin Ngakak! Papoy Nyamar Jadi Vokalis, Aletha & Abew Syok Berat

Pekan Raya Jakarta (PRJ) memang tak pernah gagal menarik perhatian. Sebagai pameran terbesar se-Asia Tenggara, PRJ selalu menawarkan kombinasi sempurna antara pameran produk, pesta kuliner, dan hiburan yang tak ada habisnya. Nah, tahun ini, petualangan seru di PRJ dirasakan langsung oleh duo favorit kita, Aletha dan Abew!

Bagi Aletha dan Abew, PRJ bukan cuma ajang jalan-jalan biasa, tapi misi khusus berburu jajanan paling hits dan promo paling menggiurkan. Kamu bisa bayangin dong, mereka menyisir setiap sudut area kuliner, dari yang gurih sampai manis, memastikan nggak ada satu pun kudapan viral yang terlewat. Bahkan, mereka berhasil menemukan tas harta karun berupa jajanan unik berbentuk tas yang isinya penuh ciki-cikian! Dijamin bikin ngiler dan penasaran deh, jajanan apa aja yang berhasil mereka borong.

Tapi keseruan di PRJ nggak cuma soal makanan. Aletha dan Abew yang juga penikmat musik sejati, memanfaatkan momen ini untuk menikmati berbagai penampilan band ternama. Dan siap-siap kaget, karena ada kejutan manis yang menanti! Papoy, bersama band Orind-nya, turut memeriahkan panggung PRJ! Dengan lagu-lagu hits seperti Akulah Pemenang, Jerat, dan Kawan, penampilan Orind sukses bikin suasana makin pecah dan menambah daftar momen tak terlupakan bagi Aletha dan Abew.

Bagi Aletha dan Abew, PRJ tahun ini lebih dari sekadar memanjakan lidah dan kantong ini adalah perayaan kebersamaan dan kegembiraan di tengah hiruk pikuk kota Jakarta. Penasaran banget kan, bagaimana ekspresi Aletha dan Abew saat mencoba jajanan unik, atau keseruan mereka saat Papoy tampil?

Bagi Aletha dan Abew, PRJ tahun ini lebih dari sekadar memanjakan lidah dan kantong ini adalah perayaan kebersamaan dan kegembiraan di tengah hiruk pikuk kota Jakarta. Penasaran banget kan, bagaimana ekspresi Aletha dan Abew saat mencoba jajanan unik, atau keseruan mereka saat Papoy tampil?



