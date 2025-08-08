Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Iiihhh Serrreemm Episode 7: Penampakan Hantu Lidah Panjang!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |12:05 WIB
Sinopsis Iiihhh Serrreemm Episode 7: Penampakan Hantu Lidah Panjang!
Iiihhh Serrremm
A
A
A

Vision+ Originals spesial menemani sore hari penonton setia RCTI. Minggu ini Vision+ Originals di RCTI menayangkan series yang berjudul 'Iiihhh Serrreemm'. 

Mengisahkan tentang petualangan tiga orang sahabat bernama Bintang, Calista, dan Kelvin, Ketiganya akan bekerja sama untuk memecahkan kasus-kasus bertema horor serta misteri yang terjadi di lingkungan mereka. 

Dibintangi oleh sederet aktor dan aktris cilik berbakat seperti Alleyra Fakhira sebagai Calista, Yassien Omar sebagai Bintang, dan Yusuf Özkan sebagai Kelvin. Series ini hadir dengan genre misteri, horor, serta komedi, yang dibalut dengan petualangan. Akan ada berbagai makhluk halus berbeda yang akan tampil dalam series inu, mulai dari Tuyul, Hantu Lidah Panjang, Hantu Air, Hantu Kepala Buntung, Hantu Jangkung, dan lain-lain.

Episode ketujuh bercerita tentang warung makan milik Pak Karso yang dituduh menggunakan pesugihan karena adanya penampakan hantu lidah panjang. Padahal selama ini, warung tersebut selalu ramai dikunjungi warga.

Penampakan hantu lidah panjang di warung tersebut membuat masyarakat yakin Pak Karso menggunakan kekuatan gaib untuk meramaikan usahanya. Kejadian tersebut, membuat Kelvin, Calista, dan Bintang sangat penasaran.

Topik Artikel :
RCTI Vision+ Iiihhh Serrreemm
