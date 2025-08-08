6 Film yang Bisa Asah Skill Berbicara Bahasa Inggris!

Kamu ingin jago bahasa Inggris tapi bingung harus mulai dari mana? Atau kamu merasa belajar bahasa Inggris itu membosankan? Tenang saja! Belajar bahasa asing bisa kok dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya lewat film!

Mengutip dari laman India Today, berikut enam film seru yang bisa kamu tonton sambil belajar bahasa Inggris. Tidak cuma menghibur, film-film ini juga penuh dengan idiom, frasa, dan kosakata keren yang bisa bantu kamu makin lancar ngomong Inggris. Yuk, simak daftarnya!

1. Forrest Gump (1994)

Film yang berkisah tentang seorang pria bernama Forrest dengan IQ yang sangat rendah. Penonton diajak untuk mengikuti perjalanannya untuk bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. Film ini cocok banget buat kamu yang masih pemula dalam belajar bahasa Inggris, karena dialognya jelas dan mudah diikuti.

2. Pride & Prejudice (2005)

Diadaptasi dari novel karya Jane Austin, film ini berkisah tentang kisah cinta Elizabeth Bennett dan Fitzwilliam Darcy. Tidak hanya sekadar film romansa, film ini juga kaya akan kosakata dan frasa yang bisa kamu pelajari.

3. Devil Wears Prada (2006)

Film ini mengikuti kisah Andy, seorang jurnalis muda yang memiliki cita-cita tinggi. Ia pindah ke New York untuk mewujudkan impiannya dan diterima sebagai asisten salah satu editor majalah Runway terbesar di kota tersebut. Banyak istilah sehari-hari dan kosakata dunia kerja yang bisa kamu pelajari di sini!

4. The Pursuit of Happyness (2006)

Kisah inspiratif dari Chris Gardner, seorang ayah tunggal yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik bersama putranya. Film ini penuh emosi dan dialog yang menyentuh, pas banget buat kamu yang ingin memperluas kosakata dalam konteks kehidupan nyata.