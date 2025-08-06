Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hot Gossip: Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian, Afgan Dapat Hidayah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |07:01 WIB
Hot Gossip: Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian, Afgan Dapat Hidayah
Hot Gossip: Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian, Afgan Dapat Hidayah. (Foto: Instagram/@fandych)
A
A
A

JAKARTA - Hot Gossip Okezone pagi ini (6/8/2025) diisi oleh Dahlia Poland yang tiba-tiba menggugat cerai Fandy Christian hingga perjalanan iman Afgan.

Pertama, Dahlia Poland akan mengajukan gugatan cerai atas Fandy Christian di Pengadilan Agama Badung, Bali. Hal itu diketahui dari bocornya surat penunjukan kuasa hukum sang aktris. 

Setelah kabar tersebut ramai di media sosial, ibu tiga anak tersebut tampak mengunggah quotes berbunyi: The one day, I told God: I'm done. He replied: good, now I can begin.

Dahlia Poland dan Fandy Christian
Hot Gossip: Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian, Afgan Dapat Hidayah. (Foto: Okezone)

Dalam bahasa Indonesia, quotes itu berarti: Suatu hari, aku berkata kepada Tuhan: Aku berhenti. Dia menjawab: bagus, sekarang aku bisa mulai (membentukmu).

Hal itu seakan mengindikasikan sang aktris tak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Dahlia dan Fandy terkait kabar perceraian mereka.

Berita selengkapnya baca di sini.

Kedua, aktor senior Korea Jung Woo Sung dikabarkan sudah mendaftarkan pernikahannya dengan kekasih non-selebriti yang telah dipacarinya selama 10 tahun terakhir. 

Terkait kabar tersebut, agensi Jung Woo Sung akhirnya buka suara. "Kami tak bisa memberikan keterangan apapun terkait kehidupan pribadi sang aktor," kata Artist Company.

Kata Agensi soal Rumor Pernikahan Jung Woo Sung
Hot Gossip: Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian, Afgan Dapat Hidayah. (Foto: Arena)

Agensi itu juga meminta agar publik tidak berspekulasi atas kabar pernikahan sang aktor. Kekasih non-selebriti Jung Woo Sung masih menjadi misteri setelah dia dikabarkan memiliki anak dari model seksi Moon Gabi, pada November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

 

