HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Dukung Ruben Onsu Laporkan Pem-bully Anaknya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |17:27 WIB
Sarwendah Dukung Ruben Onsu Laporkan Pem-bully Anaknya
Sarwendah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah merespons laporan polisi yang dibuat mantan suaminya, Ruben Onsu, di Polda Metro Jaya terhadap netizen TikTok yang diduga menghina anaknya melalui sebuah unggahan. 

Meski tanpa diskusi khusus, Sarwendah mengaku mendukung penuh langkah hukum yang diambil Ruben. 

"Aku yakin ayah (Ruben Onsu) akan melakukan hal yang sama yang dia lakukan pada saat Betrand Peto waktu dibully, jadi semuanya tertangkap dan biarkan ayah, jadi kita bagi tugas," ucap Sarwendah di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025). 

"Aku jaga mental anak-anak, dan ayah sudah buat pelaporan juga kan," tambahnya. 

Sarwendah berharap laporan Ruben bisa segera ditangani tim penyidik Ditsiber Polda Metro Jaya. Lewat laporan itu, dia juga ingin memberikan efek jera kepada pelaku penghina anaknya. 

"Semoga semuanya berjalan lancar," ujarnya. 

 

