Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian: I'm Done

Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebritas, Dahlia Poland dan Fandy Christian. Dahlia dikabarkan menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama, Badung, Bali.

Menurut pantauan, surat permohonan cerai Dahlia dan Fandy Christian ini beredar luas di media sosial. Terlihat surat gugatan cerai itu berisikan nama serta data diri Dahlia dan Fandy.

Di tengah kabar gugatan cerai itu, Dahlia juga mengunggah postingan di Insta Story-nya. Ibu tiga anak ini membagikan quotes bertuliskan 'I'm done' seolah memberi sinyal dirinya tak lagi sanggup berjuang mempertahankan rumah tangga mereka.

“The one day, I told God: I'm done. He replied: good, now I can begin,” bunyi quotes tersebut.