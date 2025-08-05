Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian: I'm Done

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:20 WIB
Dahlia Poland Gugat Cerai Fandy Christian: <i>I'm Done</i>
Dahlia Poland dan Fandy Christian (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebritas, Dahlia Poland dan Fandy Christian. Dahlia dikabarkan menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama, Badung, Bali.

Menurut pantauan, surat permohonan cerai Dahlia dan Fandy Christian ini beredar luas di media sosial. Terlihat surat gugatan cerai itu berisikan nama serta data diri Dahlia dan Fandy.

Di tengah kabar gugatan cerai itu, Dahlia juga mengunggah postingan di Insta Story-nya. Ibu tiga anak ini membagikan quotes bertuliskan 'I'm done' seolah memberi sinyal dirinya tak lagi sanggup berjuang mempertahankan rumah tangga mereka.

“The one day, I told God: I'm done. He replied: good, now I can begin,” bunyi quotes tersebut.

Dahlia Poland dan Fandy Christian

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3174079//selingkuh-T5Ea_large.jpg
Viral! Dokter dan Pelakor Dilabrak, Tega Selingkuh padahal Istri Sah Sedang Sakit Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/612/3173810//viral-ywZ5_large.jpg
Viral! Istri Sah Melabrak Suami dan Pelakor di Bandara, Baru Pulang Liburan dari Bali 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173407//sabrina-QCqk_large.jpg
Sabrina Hapus Nama Deddy Corbuzier di Medsos, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173285//selingkuh-h9vo_large.jpg
Viral Bos Perempuan Jatuh Cinta ke Karyawan, Rela Ngasih Rp7 Miliar demi Cerai dengan Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/33/3171251//dahlia_poland-AtYD_large.JPG
Dahlia Poland Asyik Kumpul Bareng Teman usai Jalani Sidang Cerai, Banjir Dukungan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/612/3170521//viral-rv9M_large.jpg
Viral! Istri Sumpahi Suami dan Selingkuhan, Netizen: Merinding Banget Doa Nabi Yunus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement