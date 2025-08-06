Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Aktor Squid Game Lee Jung Jae Comeback Main Drama setelah 6 Tahun Vakum

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |07:55 WIB
Aktor <i>Squid Game</i> Lee Jung Jae <i>Comeback</i> Main Drama setelah 6 Tahun Vakum
Aktor Squid Game Lee Jung Jae Comeback Main Drama Lewat Annoying Love. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Aktor Squid Game Lee Jung Jae kembali ke layar kaca. Kali ini, dia memilih adu akting dengan Lim Ji Yeon dalam drama romantis berjudul Annoying Love.

Hal itu dikonfirmasi tvN dengan merilis sederet momen kegiatan pembacaan skenario drama tersebut, pada 1 Agustus 2025. Selain Lee Jung Jae dan Lim Ji Yeon, drama itu juga dibintangi Seo Ji Hye dan Kim Ji Hoon.

Mengutip Allkpop, drama Annoying Love bercerita tentang Im Hyun Joon (Lee Jung Jae), aktor ternama Korea berjuluk King of Melodrama yang kehilangan passionnya terhadap dunia hiburan. 

Dia kemudian bertemu Wi Jung Shin (Lim Ji Yeon), seorang jurnalis yang kehilangan posisinya setelah terlibat dalam skandal korupsi besar. 

Annoying Love
Aktor Squid Game Lee Jung Jae Comeback Main Drama Lewat Annoying Love. (Foto: tvN)

Jung Shin kemudian kehilangan posisinya sebagai jurnalis politik dan dipindahkan ke desk entertainment. Hal tersebut menghadirkan berbagai kisah lucu dalam drama ini.

Seperti kisah cinta klise, hubungan sang aktor dan jurnalis itu berawal dari benci. Namun setelah mengatasi prasangka masing-masing, mereka memulai perjalanan untuk tumbuh bersama.

Kim Ji Hoon akan berperan sebagai Lee Jae Hyun, mantan atlet baseball yang menjadi CEO media olahraga, Sports Eunseong. Di balik sifatnya yang ramah pada semua orang, Jae Hyun hanya mencintai Wi Jung Shin. 

Sedangkan aktris Seo Ji Hye akan menghidupkan lakon Yoon Hwa Young, pimpinan desk entertainment di Sports Eunseong sekaligus mantan kekasih Lee Jae Hyung.  

 

