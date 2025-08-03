Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Datang dari Kendari, DJ Panda Telan Pil Pahit Ditolak Jenguk Bayi Erika Carlina

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |05:30 WIB
Datang dari Kendari, DJ Panda Telan Pil Pahit Ditolak Jenguk Bayi Erika Carlina
Datang dari Kendari, DJ Panda Telan Pil Pahit Ditolak Jenguk Bayi Erika Carlina. (Foto: Instagram/@djpanda_official)
A
A
A

JAKARTA - DJ Panda terlihat menjenguk Erika Carlina dan Baby Andrew ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 2 Agustus 2025. Tak sendiri, dia datang bersama sang ayah langsung dari Kendari. 

Sayang, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu harus menelan pil pahit karena Erika menolak kunjungannya. “Tadi resepsionis bilang enggak bisa dijenguk,” ujarnya dikutip dari Starpro Indonesia, Minggu (3/8/2025). 

Tak ingin terlalu kecewa, DJ Panda memaklumi penolakan aktris Pabrik Gula tersebut. “Ya enggak apa-apa. Saya akan coba terus untuk bisa bertemu dengan Erika dan Baby Andrew,” katanya menambahkan.

Erika Carlina melahirkan bayi laki-laki lewat prosedur caesar, pada 1 Agustus 2025. Bayi tampan tersebut kemudian diberi nama Andrew Raxy Neil. Andrew Neil, menurut Bravy, merupakan nama yang dipersiapkan Erika setelah tahu jenis kelamin anaknya.

Sementara Raxy merupakan nama pemberian Bravy. “Raxy itu artinya petualang, anak yang penuh belas kasih, dan pemberani,” ungkap Bravy menambahkan.

DJ Panda
Datang dari Kendari, DJ Panda Telan Pil Pahit Ditolak Jenguk Bayi Erika Carlina. (Foto: Instagram/@djpanda_official)

Halaman:
1 2
