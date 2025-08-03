Akhirnya, Erika Carlina Perlihatkan Wajah Menggemaskan Baby Andrew

JAKARTA - Erika Carlina akhirnya memperlihatkan wajah baby Andrew Raxy Neil ke publik. Lewat Instagram, dia mengunggah sederet foto proses persalinan dan penampakan sang bayi.

Dalam video yang diunggahnya, tampak momen Baby Andrew lahir lewat prosedur caesar pada 1 Agustus 2025. Dokter tampak mengangkat tubuh mungilnya yang masih berlumur plasenta untuk diperlihatkan pada Erika.

Pada video kedua, terlihat bagaimana Bravyson Vconk, orangtua Erika, dan keluarga menunggu dengan gugup di ruang tunggu. Sampai akhirnya, telepon di ruangan itu berdering yang menjadi pertanda Baby Andrew telah lahir.

Akhirnya, Erika Carlina Perlihatkan Wajah Menggemaskan Baby Andrew. (Foto: Instagram/@eri.carl)

Erika juga memperlihatkan wajah menggemaskan Baby Andrew dalam balutan jubah berwarna kuning. Kulitnya yang putih bersih terlihat kontras dengan rambutnya yang hitam legam. Ia memiliki mata sipit dan bibir tipis yang membuatnya terlihat semakin menggemaskan.

Erika bahkan langsung mengabadikan hari pertama kelahiran Baby Andrew dengan menjalani pemotretan. Unggahan Erika Carlina yang telah disukai lebih dari 1 juta kali itu kemudian ramai dikomentari oleh warganet. Tak sedikit netizen yang memuji wajah tampan Baby Andrew.

“Masya Allah gantengnya,” kata akun @rr*** di kolom komentar. Akun @nina*** menambahkan, “Masya Allah, ganteng banget Baby Raxy. Bahagia selalu Mbak Er dan Ko Bravy.”