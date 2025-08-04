Menbud Terima Audiensi Visinema, Diskusi Perkembangan Produksi Film Epik Perang Jawa

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menerima audiensi dari sutradara, produser, dan Chief Executive Officer Visinema Angga Dwimas Sasongko di Gedung Kementerian Kebudayaan.

Pertemuan ini membahas perkembangan film epik terbaru garapan Angga Dwimas Sasongko berjudul Perang Jawa serta diskusi dalam rangka mendorong kemajuan ekosistem sinema Indonesia.

Film Perang Jawa merupakan proyek Visinema yang sudah disiapkan secara intensif selama dua tahun terakhir dan direncanakan mulai fase produksi pada awal 2027. Terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro, pengumuman proyek sinema ini bertepatan dengan dua abad dimulainya Perang Diponegoro yang terjadi pada 20 Juli 1825.

Menbud Fadli Zon menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif Visinema dalam garapan terbarunya, yakni film Perang Jawa. “Ini merupakan proyek penting dan monumental, kami sangat mendukung,” ujarnya.

Perang Jawa, menurut Menbud Fadli, adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah bangsa. Apabila dikemas dengan apik, film Perang Jawa, menurutnya, akan menghasilkan narasi dan visual yang sangat megah.