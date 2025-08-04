Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Menbud Terima Audiensi Visinema, Diskusi Perkembangan Produksi Film Epik Perang Jawa

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:57 WIB
Menbud Terima Audiensi Visinema, Diskusi Perkembangan Produksi Film Epik Perang Jawa
Menbud Fadli Zon menerima audiensi dari sutradara, produser, dan CEO Visinema Angga Dwimas Sasongko. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menerima audiensi dari sutradara, produser, dan Chief Executive Officer Visinema Angga Dwimas Sasongko di Gedung Kementerian Kebudayaan.

Pertemuan ini membahas perkembangan film epik terbaru garapan Angga Dwimas Sasongko berjudul Perang Jawa serta diskusi dalam rangka mendorong kemajuan ekosistem sinema Indonesia.

Film Perang Jawa merupakan proyek Visinema yang sudah disiapkan secara intensif selama dua tahun terakhir dan direncanakan mulai fase produksi pada awal 2027. Terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro, pengumuman proyek sinema ini bertepatan dengan dua abad dimulainya Perang Diponegoro yang terjadi pada 20 Juli 1825. 

Menbud Fadli Zon menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif Visinema dalam garapan terbarunya, yakni film Perang Jawa. “Ini merupakan proyek penting dan monumental, kami sangat mendukung,” ujarnya.

Perang Jawa, menurut Menbud Fadli, adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah bangsa. Apabila dikemas dengan apik, film Perang Jawa, menurutnya, akan menghasilkan narasi dan visual yang sangat megah.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181578//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional_2025-JGn5_large.jpeg
Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025: UMKM, Ritel dan Teknologi Bersatu di UBM Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181483//alfamart_sahabat_posyandu-pWK9_large.jpeg
Alfamart Sahabat Posyandu bersama Cussons Baby Sukses Jangkau Ribuan Ibu dan Anak di 34 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181448//spaylater-2Cid_large.jpg
SPayLater Mendukung Pertumbuhan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/1/3181388//damri-zTn0_large.jpg
Charging Station DAMRI Cawang Resmi Beroperasi, Dukung Transportasi Umum Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181346//serbu_rabu-As7Z_large.jpg
Serbu Rabu, Saatnya Nikmati Promo XTRA Tengah Minggu di Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/25/3181327//fadli_zon_berdialog_bersama_bupati_siak-zjeZ_large.jpeg
Bahas Pelestarian Warisan Budaya Melayu, Menbud Lakukan Dialog bersama Bupati Siak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement