Temani Erika Carlina Melahirkan, Bravy Vconk: Duh, Deg-degan Parah!

JAKARTA - Bravy Vconk memang belum pernah menjadi seorang ayah. Maka ketika Bravy harus menemani Erika Carlina melahirkan, dia mengaku, mengalami rasa gugup yang besar.

“Duh, itu deg-degan parah kemarin. Mungkin karena ini pengalaman pertama, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk Erika ya,” ujarnya kepada Starpro Indonesia, pada Sabtu (2/8/2025).

Rasa gugup itu, menurut Bravy, semakin terasa besar karena sang kekasih harus melahirkan lebih awal dari jadwal HPL pada 8 Agustus 2025. Pemicunya, karena stres dan flek yang beberapa kali pernah dialami sang aktris.

“Jadi pas cek terakhir tanggal 31 Juli 2025 itu, ternyata Erika sudah pembukaan 1. Karena khawatir pembukaan lebih lebar jadi diputuskan untuk bayinya dilahirkan pada 1 Agustus 2025, pukul 00.00 WIB,” ujarnya.

Erika Carlina akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Andrew Raxy Neil secara caesar, pada 1 Agustus 2025. Bravy Vconk mengaku, Erika dan bayinya dalam keadaan sehat.