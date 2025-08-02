Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Temani Erika Carlina Melahirkan, Bravy Vconk: Duh, Deg-degan Parah!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |07:10 WIB
Temani Erika Carlina Melahirkan, Bravy Vconk: Duh, Deg-degan Parah!
Temani Erika Carlina Melahirkan, Bravy Vconk: Duh, Deg-degan Parah! (Foto: Instagram/@bravyson.vconk)
A
A
A

JAKARTA - Bravy Vconk memang belum pernah menjadi seorang ayah. Maka ketika Bravy harus menemani Erika Carlina melahirkan, dia mengaku, mengalami rasa gugup yang besar.

“Duh, itu deg-degan parah kemarin. Mungkin karena ini pengalaman pertama, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk Erika ya,” ujarnya kepada Starpro Indonesia, pada Sabtu (2/8/2025). 

Rasa gugup itu, menurut Bravy, semakin terasa besar karena sang kekasih harus melahirkan lebih awal dari jadwal HPL pada 8 Agustus 2025. Pemicunya, karena stres dan flek yang beberapa kali pernah dialami sang aktris.

“Jadi pas cek terakhir tanggal 31 Juli 2025 itu, ternyata Erika sudah pembukaan 1. Karena khawatir pembukaan lebih lebar jadi diputuskan untuk bayinya dilahirkan pada 1 Agustus 2025, pukul 00.00 WIB,” ujarnya. 

Erika Carlina akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Andrew Raxy Neil secara caesar, pada 1 Agustus 2025. Bravy Vconk mengaku, Erika dan bayinya dalam keadaan sehat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180648/dj_panda-qxCX_large.jpg
Upaya Damai Buntu, DJ Panda dan Erika Carlina Dijadwalkan Bertemu 2 Minggu Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177669/erika_carlina-R2ym_large.jpg
Erika Carlina Bantah Putus dari DJ Bravy Lewat Video di Instagram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175219/erika_carlina-KNq2_large.jpg
6 Mantan Pacar Erika Carlina sebelum Terima Lamaran DJ Bravy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174696/erika_carlina_dilamar-QSFT_large.jpg
DJ Bravy Lamar Erika Carlina di Panggung Synchronize Fest 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161864/erika_carlina_dan_bravy_vconk-t23y_large.jpg
Erika Carlina Ulang Tahun ke-32, Bravy Unggah Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160221/erika_carlina-uYJv_large.jpg
Alasan Erika Carlina Tak Izinkan DJ Panda Jenguk Baby Andrew
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement