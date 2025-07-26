Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

DJ Panda Akui Sakit Hati Lihat Erika Carlina Pacaran dengan Bravy

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |13:06 WIB
DJ Panda Akui Sakit Hati Lihat Erika Carlina Pacaran dengan Bravy
DJ Panda Akui Sakit Hati Lihat Erika Carlina Pacaran dengan Bravy (Foto: IG DJ Panda)
JAKARTA - DJ Panda buka suara terkait kehamilan mantan kekasihnya, Erika Carlina. Bersama Denny Sumargo, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu turut menceritakan dirinya yang merasa sakit hati dengan Erika Carlina.

Hal ini bermula dari tindakan pengancaman yang diduga dilakukan DJ Panda pada bintang film Sakral ini. DJ Panda mengakui dirinya menyebar foto USG Erika dalam sebuah grup WhatsApp.

Hal itu dilakukan pria 27 tahun ini lantaran geram dan sakit hati Erika berpacaran dengan kekasih barunya, Bravy.

Siapa Nama Asli DJ Panda yang Sosoknya Viral di Media Sosial?
DJ Panda Akui Sakit Hati Lihat Erika Carlina Pacaran dengan Bravy (Foto: IG DJ Panda)

“Saya sakit hati lihat dia sama Bravy,” jelas DJ Panda pada Denny Sumargo, dikutip Sabtu (26/7/2025).

DJ Panda mengaku dirinya masih memiliki perasaan pada Erika dan tersulut emosi setelah kemarahan Erika hingga membatalkan pernikahan mereka.

Hal ini membuatnya menyebarkan foto USG Erika yang diketahui dilakukan pada Februari 2025 lalu. Meski hubungan mereka dimulai tanpa status, namun DJ Panda mengaku masih menyayangi Erika dan anak yang ada di dalam kandungannya.

