Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 224: Mitha Ingin Dipanggil Bunda

Ratih bilang ke Arini kalau sebenarnya Mitha hanya ingin dekat dengan dirinya walau hanya sekali ini saja. Hal yang paling diinginkan Mitha adalah agar Arini memanggilnya Bunda, kata Ratih. Arini pun terdiam.

Arini dan Lingga mengajak Pak Sujono ke rumah mereka dan bertanya apakah benar selama ini dia berpura-pura sebagai yayasan yang selama ini menolong Arini dan Mulyono. Sujono pun mau tak mau mengaku.

Arini yang tahu Mitha akan pergi ke Solo pun bergegas pergi ke bandara untuk menyusulnya. Nadya memberitahukan ke Bara kalau Arini menyusul Mitha.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke



(kha)