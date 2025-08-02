Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 32B

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 32B
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 32B. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 32B berkisah tentang Agus yang bertemu Bima cs di taman. Agus bertanya tentang markas mereka namun tidak diberitahu dan justru ditinggal pergi.

Agus kemudian bercerita pada Yayat kalau dia bertemu Bima cs di taman dan mengajak pria itu mencari markas mereka. Dia ingin mengambil kembali termos dan keranjang miliknya.

Di lain pihak, Jack membawa motor Ferry untuk jaminan tukar motornya. Ferry meminta Salim untuk tidak menjual motor Jack karena dia ingin menukar motor tersebut dengan miliknya.

Jack ketakutan membawa motor Ferry dan meminta pengawalan dari Otang. Namun Otang tidak bisa. Jack khawatir debt collector itu kembali ke rumahnya untuk mengambil paksa motor nya lagi. 

Apa yang akan dilakukan Jack? Saksikan sinetron Preman Pensiun X di RCTI, setiap hari pukul 17.00 WIB.**

(SIS)

