Venna Melinda Kagum Kekompakan Keluarga Fuji: Contoh yang Baik

JAKARTA - Venna Melinda rupanya punya pendapat khusus soal keluarga Fujianti Utami, selebgram yang dikabarkan dekat dengan anaknya, Verrell Bramasta.

Venna mengaku sudah mengenal baik keluarga Haji Faisal tersebut. Dia bahkan menyebut mereka seperti keluarga cemara yang harmonis dan kompak dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

"Keluarganya kan aku kenal ya, gitu. Keluarga yang menurut aku sih Keluarga Cemara ya, gitu," tutur Venna Melinda di Tendean, Jakarta Selatan.

"Aku respect sama keluarga yang bisa memberikan contoh melalui media sosial bagaimana keluarga itu adalah benar-benar harus guyub, gitu," tambahnya.

Venna meyakini, kekompakan keluarga Fuji bahkan bisa mendatangkan rezeki yang luas.

"Kalau keluarganya guyub, rezeki datang. Itu kan contoh yang baik ya," ucap Venna Melinda.

Mantan istri Ferry Irawan tersebut pun memilih untuk menjadi orang tua yang adil bagi kebahagiaan anaknya. Dia juga berkomitmen untuk menjaga privasi anak, termasuk kedekatan Verrell dan Fuji.