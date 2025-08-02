Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Kagum Kekompakan Keluarga Fuji: Contoh yang Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |22:03 WIB
Venna Melinda Kagum Kekompakan Keluarga Fuji: Contoh yang Baik
Verrell Bramasta dan Fuji Utami
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda rupanya punya pendapat khusus soal keluarga Fujianti Utami, selebgram yang dikabarkan dekat dengan anaknya, Verrell Bramasta. 

Venna mengaku sudah mengenal baik keluarga Haji Faisal tersebut. Dia bahkan menyebut mereka seperti keluarga cemara yang harmonis dan kompak dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. 

"Keluarganya kan aku kenal ya, gitu. Keluarga yang menurut aku sih Keluarga Cemara ya, gitu," tutur Venna Melinda di Tendean, Jakarta Selatan. 

"Aku respect sama keluarga yang bisa memberikan contoh melalui media sosial bagaimana keluarga itu adalah benar-benar harus guyub, gitu," tambahnya. 

Venna meyakini, kekompakan keluarga Fuji bahkan bisa mendatangkan rezeki yang luas. 

"Kalau keluarganya guyub, rezeki datang. Itu kan contoh yang baik ya," ucap Venna Melinda. 

Mantan istri Ferry Irawan tersebut pun memilih untuk menjadi orang tua yang adil bagi kebahagiaan anaknya. Dia juga berkomitmen untuk menjaga privasi anak, termasuk kedekatan Verrell dan Fuji.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/598/3177226//seleb_on_news-nsqA_large.JPG
Seleb on News: Cerita Selebriti yang Lebih Real
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/629/3175666//paula-q4rC_large.jpg
Doakan Kenzo, Paula Verhoeven Bagikan Momen Ibadah di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/194/3175415//jennifer-YgmK_large.jpg
Potret Cantik Jennifer Coppen, Pacar Justin Hubner yang Ikut ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/629/3175342//nagita-9wS8_large.jpg
4 Potret Keluarga Sultan Andara Lagi Tertidur, Netizen: Aura Mahal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174865//pendidikan-K3EO_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dan Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3174033//uya_kuya-bXkK_large.jpg
Potret Terkini Rumah Uya Kuya Usai Dijarah Massa dari Halaman Depan hingga Kamar Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement