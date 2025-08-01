Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bestie! Fuji Dampingi Erika Carlina Lahiran Anak Pertama

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |21:03 WIB
<i>Bestie</i>! Fuji Dampingi Erika Carlina Lahiran Anak Pertama
Fuji temani Erika melahirkan
A
A
A

Erika Carlina resmi melahirkan anak pertamanya dari DJ Panda pada Jumat (1/8/2025). Erika melahirkan anak laki-lakinya, Andrew Raxy Neil dan banjir ucapan dari netizen.

Selebritis, Fujianti Utami alias Fuji pun jadi salah satu kerabat yang menemani persalinan Erika. Sebagai sahabat, Fuji hadir langsung di prosesi kelahiran bintang film Sakral itu.

“You are so loved Andrew,” tulis Fuji di Instagram-nya, @fuji_an.

Postingan itu memperlihatkan Fuji mengantarkan Erika hingga ke ruang persalinan. Nampak ada Bravy, kekasih Erika yang juga menemani persalinan tersebut.

Fuji juga nampak tersenyum bahagia melihat sosok Andrew Neil lahir ke dunia. Ia ikut gemas melihat putra Erika yang kini menjadi sorotan publik.

Tak hanya itu, Fuji juga terlihat menemani Erika pasca persalinan. Ia begitu setia mendampingi sang sahabat di proses persalinan pertamanya.

Wajah bahagia juga selalu terpancar pada Fuji ketika mendampingi Erika di momen kelahiran pertamanya.

Unggahan Fuji menemani Erika melahirkan ini mendapat respon baik dari netizen. Postingan itu mendapat lebih dari 1 juta likes. Meski begitu, Fuji memutuskan menutup kolom komentarnya.

 

Halaman:
1 2
