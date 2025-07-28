Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hot Gossip: Jennifer Coppen Spill Chat Pertama Justin Hubner, Fuji Beli Tanah di Bali

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |08:35 WIB
Hot Gossip: Jennifer Coppen Spill Chat Pertama Justin Hubner, Fuji Beli Tanah di Bali
Hot Gossip: Jennifer Coppen Spill Chat Pertama Justin Hubner, Fuji Beli Tanah di Bali. (Foto: Instagram/@fuji_an/@jennifercoppenreal20)
A
A
A

JAKARTA - Hot Gossip Okezone pagi ini (28/7/2025) terdiri dari tiga berita populer. Dari Jennifer Coppen yang ikut tren ‘One Day or Day One’, alasan DJ Panda ancam hancurkan karier Erika Carlina, hingga Fuji yang pamer sertifikat tanah.

Pertama, Jennifer Coppen yang mengungkapkan chat pertamanya dengan Justin Hubner lewat tren One Day or Day One di TikTok. Dalam video itu, dia memamerkan kebersamaannya dengan Hubner dan Kamari.

Pesan Cinta Justin Hubner di Ultah Jennifer Coppen: I Enjoy Every Moment with You
Hot Gossip: Jennifer Coppen Spill Chat Pertama Justin Hubner. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

Pada slide berikutnya, dia membagikan chat pertamanya dengan pesepak bola 21 tahun tersebut. Terlihat Justin Hubner menyukai unggahan foto Jennifer dan menanyakan kabar Jennifer.

“Bagaimana kabarmu?” tanya Justin yang dijawab Jennifer dengan, “Baik, terima kasih. Kamu apa kabar?” Justin kemudian mengungkapkan bahwa dirinya tengah berada di Indonesia. 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Kedua, DJ Panda akhirnya mengungkapkan alasannya tega menyebar foto USG Erika Carlina di sebuah WhatsApl Group dan mengancam akan menghancurkan karier ibu anak biologisnya tersebut.

Kepada Denny Sumargo, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu mengaku, merasa sakit hati karena melihat Erika Carlina memiliki pacar baru setelah membatalkan pernikahan dengannya. 

Siapa Nama Asli DJ Panda yang Sosoknya Viral di Media Sosial?
Hot Gossip: Alasan DJ Panda ancam hancurkan karier Erika Carlina. (Foto: Instagram/@djpanda_official)

Rasa sakit hati tersebut, menurutnya, dipicu karena dia masih menyayangi Erika Carlina. “Walau bagaimanapun saya kan sayang Ko sama dia,” katanya dalam podcast CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 25 Juli 2025. 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

Halaman:
1 2
