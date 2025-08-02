Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

DJ Bravy Ungkap Erika Carlina Sudah Alami Pembukaan Sejak di Rumah

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |20:03 WIB
DJ Bravy Ungkap Erika Carlina Sudah Alami Pembukaan Sejak di Rumah
Erika Carlina (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - DJ Bravy mengungkap fakta di balik proses persalinan sang kekasih, Erika Carlina pada 1 Agustus 2025. Bintang film Pabrik Gula tersebut ternyata sudah mengalami tanda-tanda persalinan sejak di rumah. 

DJ Bravy mengatakan kondisi tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa Erika Carlina mengalami pembukaan dini. Hal itu pun dibenarkan ketika pemeriksaan di rumah sakit. 

"Udah sering flek, ternyata fleknya itu dari pembukaan satu," kata DJ Bravy saat diwawancarai di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. 

Adapun tujuan Erika Carlina ke Rumah Sakit mulanya hanya berniat melakukan pemeriksaan rutin. Namun, artis 31 tahun ini dilarang pulang setelah dokter mengetahuinya sudah mengalami pembukaan. 

"Dan waktu Erika mau pulang nggak dikasih. Kalau mau pulang bahaya karena itu udah pembukaan satu," jelasnya. 

Jika dibiarkan, pembukaan Erika akan semakin besar dan berisiko tinggi pada janin yang dikandungnya. Persalinan normal juga dinilai satu-satunya jalan yang berpotensi membahayakan. 

 

