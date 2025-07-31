Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibu Sambung Sebut Farel Prayoga Anak Hasil Perselingkuhan sang Suami

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |08:30 WIB
Ibu Sambung Sebut Farel Prayoga Anak Hasil Perselingkuhan sang Suami
Ibu Tiri Sebut Farel Prayoga Anak Hasil Perselingkuhan sang Suami. (Foto: Instagram/@farelprayoga.real)
A
A
A

BANYUWANGI - Siti Mujayanah akhirnya buka suara terkait podcast sang anak sambung, Farel Prayoga yang sempat viral belum lama ini. Dia membenarkan, Farel adalah anak sambungnya.

"Farel itu adalah anak hasil perselingkuhan suami saya dengan perempuan lain. Saya rawat sejak dia usia 1 minggu," katanya dikutip dari YouTube BIQ CHANNEL, Kamis (31/7/2025).

Siti Mujayanah menambahkan, "Jadi kalau Farel bilang di podcast, ibu kandungnya tidak tahu suami saya sudah berkeluarga, itu bohong. Karena saudara ibu kandung Farel itu tetangga saya kok." 

Lebih jauh, Siti mengungkapkan, perselingkuhan suaminya dan ibu kandung Farel Prayoga berlangsung selama 7 bulan. Hingga akhirnya perempuan itu melahirkan pelantun Ojo Dibandingke tersebut.

Namun saat Farel masih berusia 1 minggu, ibu kandungnya meninggalkan bayinya dan pulang ke Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak itu, Siti Mujayanah memutuskan untuk mengambil alih pengasuhan sang anak.

"Kenapa saya mau merawat anak hasil perselingkuhan suami? Karena saya tahu, anak itu tidak bersalah. Yang salah suami saya dan perempuan itu," ujarnya menambahkan.

 

Bantah Lakukan Kekerasan

Siti Mujayanah juga membantah klaim Farel Prayoga soal kekerasan. Dia menyebut, apa yang dilakukannya pada remaja 15 tahun itu hanyalah upaya mendisiplinkan sang anak.

