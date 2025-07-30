Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Farel Prayoga Senang Dapat Teman Baru

Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Farel Prayoga Senang Dapat Teman Baru (Foto: IG Farel)

JAKARTA - Farel Prayoga menjalani lembaran baru dalam hidupnya. Penyanyi cilik asal Banyuwangi ini resmi pindah ke Jakarta dan mulai bersekolah di Ibu Kota. Di hari pertamanya, Farel tampak antusias dan mengaku senang karena sudah mendapatkan teman-teman baru.

Farel yang kini berusia 14 tahun, menikmati suasana barunya di Jakarta. Meski kehidupan keluarganya sempat diguncang masalah, termasuk kasus judi online yang menjerat sang ayah, Farel tetap berusaha melangkah maju.

"Sudah pindah sekolah di Jakarta, dapat suasana baru, teman baru, bisa main bareng juga. Ya gitu aja sih," ujar Farel saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Bagi Farel, pindah ke Jakarta menjadi awal yang menyegarkan. Ia merasa semangat dan terbuka dengan berbagai pengalaman baru.

"Bisa dibilang ini lembaran baru buat aku. Sekolah di Jakarta tuh dapet banget vibes-nya, antusiasnya terasa, dan pengalaman barunya juga dapet," lanjutnya.

Soal pergaulan, Farel mengaku tidak kesulitan untuk berteman. Popularitasnya sebagai penyanyi membantu dirinya cepat dikenal oleh teman-teman sekelas.