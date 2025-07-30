Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Farel Prayoga Senang Dapat Teman Baru

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |12:39 WIB
Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Farel Prayoga Senang Dapat Teman Baru
Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Farel Prayoga Senang Dapat Teman Baru (Foto: IG Farel)
A
A
A

JAKARTA - Farel Prayoga menjalani lembaran baru dalam hidupnya. Penyanyi cilik asal Banyuwangi ini resmi pindah ke Jakarta dan mulai bersekolah di Ibu Kota. Di hari pertamanya, Farel tampak antusias dan mengaku senang karena sudah mendapatkan teman-teman baru.

Farel yang kini berusia 14 tahun, menikmati suasana barunya di Jakarta. Meski kehidupan keluarganya sempat diguncang masalah, termasuk kasus judi online yang menjerat sang ayah, Farel tetap berusaha melangkah maju.

"Sudah pindah sekolah di Jakarta, dapat suasana baru, teman baru, bisa main bareng juga. Ya gitu aja sih," ujar Farel saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Farel Prayoga
Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Farel Prayoga Senang Dapat Teman Baru (Foto: IG Farel)

Bagi Farel, pindah ke Jakarta menjadi awal yang menyegarkan. Ia merasa semangat dan terbuka dengan berbagai pengalaman baru.

"Bisa dibilang ini lembaran baru buat aku. Sekolah di Jakarta tuh dapet banget vibes-nya, antusiasnya terasa, dan pengalaman barunya juga dapet," lanjutnya.

Soal pergaulan, Farel mengaku tidak kesulitan untuk berteman. Popularitasnya sebagai penyanyi membantu dirinya cepat dikenal oleh teman-teman sekelas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178480/farel_prayoga-1tEY_large.jpg
Kurang Yakin, Farel Prayoga Pilih Syahadat Ulang di Masjid Baiturrahman Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178438/farel_prayoga-JVc6_large.jpg
Ayah Bebas dari Penjara, Farel Prayoga: Bapak Berubah Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/33/3159985/farel_prayoga-aEMR_large.jpg
Farel Prayoga sempat Berniat Akhiri Hidup karena Masalah Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159298/farel_prayoga-hDZg_large.jpg
Ibu Sambung Sebut Farel Prayoga Anak Hasil Perselingkuhan sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156151/farel_prayoga-GYKR_large.jpg
Cerita Sedih Farel Prayoga Kerap Disiksa dan Diusir Ibu Sambung saat Masih Usia 8 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156125/farel_prayoga-Mfsv_large.jpg
Farel Prayoga Klaim Tabungan Ratusan Juta Miliknya Dikuras Keluarga: ATM Sisa Rp56.000
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement