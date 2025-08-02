Lee Mu Jin dan Soyou Bikin Baper Penonton Kostcon 2025 di Indonesia Arena

JAKARTA — Gelaran hari kedua KOSKON 2025 di Indonesia Arena, Sabtu (2/8/2025), makin meriah dengan penampilan spesial dari dua penyanyi Korea Selatan, Lee Mu Jin dan Soyou, yang membawakan lagu-lagu soundtrack drama populer Business Proposal.

Lee Mu Jin, yang dikenal luas lewat lagu "Sweet", sukses membuat penonton terbawa suasana dengan suara khas dan penampilannya yang emosional. Dalam sesi bincang singkat di atas panggung, Lee Mu Jin mengungkapkan makna mendalam dari lagu tersebut.

“Lagu Sweet bercerita tentang sepasang pria dan wanita yang awalnya tak saling mengenal, lalu perlahan saling membersamai hingga akhirnya mengungkapkan cinta,” ujarnya dengan senyum hangat dan disambut teriakan penonton.

(Soyou sebelum dalam konser Kostcon 2025. Foto: Chamilla Maria Omili/Okezone)