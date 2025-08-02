Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lee Mu Jin dan Soyou Bikin Baper Penonton Kostcon 2025 di Indonesia Arena

Chamilla Omili , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |20:32 WIB
Lee Mu Jin dan Soyou Bikin Baper Penonton Kostcon 2025 di Indonesia Arena
Lee Mu Jin dan Soyou Bikin Baper Penonton Kostcon 2025 di Indonesia Arena. (Foto: Chamilla Maria Omili/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Gelaran hari kedua KOSKON 2025 di Indonesia Arena, Sabtu (2/8/2025), makin meriah dengan penampilan spesial dari dua penyanyi Korea Selatan, Lee Mu Jin dan Soyou, yang membawakan lagu-lagu soundtrack drama populer Business Proposal.

Lee Mu Jin, yang dikenal luas lewat lagu "Sweet", sukses membuat penonton terbawa suasana dengan suara khas dan penampilannya yang emosional. Dalam sesi bincang singkat di atas panggung, Lee Mu Jin mengungkapkan makna mendalam dari lagu tersebut.

“Lagu Sweet bercerita tentang sepasang pria dan wanita yang awalnya tak saling mengenal, lalu perlahan saling membersamai hingga akhirnya mengungkapkan cinta,” ujarnya dengan senyum hangat dan disambut teriakan penonton.

Soyou

(Soyou sebelum dalam konser Kostcon 2025. Foto: Chamilla Maria Omili/Okezone)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/205/3159999//konser_kostcon_soyou_bawakan_lagu_baru_untuk_penggemar_indonesia-ypqN_large.jpg
Konser Kostcon, Soyou Bawakan Lagu Baru untuk Penggemar Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/205/3159997//koston-9VKB_large.jpg
Konser Kostcon, Para Penyanyi Soundtrack Drakor Berikan Sensasi Memukau Malam Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/54/3141102//ilustrasi-Lhed_large.jpg
5 Rekomendasi Platform Nonton Drakor, Dijamin Legal dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/206/3122877//when_life_gives_you_tangerine-o6CJ_large.jpg
5 Fakta When Life Gives You Tangerines, Drama Korea yang Sedang Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/628/3101085//goblin-0sck_large.jpg
KUIS: Pecinta Drakor, Siap Dites?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/598/3096106//when_the_phone_rings-AMyP_large.JPG
5 Fakta Menarik Drama Korea When The Phone Rings
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement