Raisa dan Christian Bautista Rilis Lagu Kolaborasi Manis Berjudul Rainbow

Penyanyi kenamaan asal Filipina, Christian Bautista, dan solois Indonesia, Raisa, resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Rainbow. Lagu ini menjadi hasil manis dari pertemuan mereka di rangkaian konser ASEAN di 13 kota di Jepang dan menjadi proyek bersama dengan Sony Music Entertainment.

"Rainbow adalah salah satu lagu yang selalu saya ingat,” ujar Bautista dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, “Lagu ini sangat berkesan, tidak hanya di Filipina, tetapi juga di Indonesia. Menggarapnya bersama Raisa memberinya energi dan makna baru, dan rasanya tepat untuk membagikannya dengan cara ini sekarang.”

Raisa pun menyampaikan hal serupa. Menurutnya, lagu Rainbow bukan sekadar lagu cinta, tetapi juga menyimpan makna yang mendalam tentang hidup.

“Ketika saya mengetahuinya, saya terkejut. Lagu ini memiliki makna yang begitu istimewa, bukan hanya tentang cinta tetapi juga tentang kehidupan. Ini adalah sebuah kepastian akan pelangi setelah hujan. Ini adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dihayati orang-orang setiap hari,” kata Raisa.

Ide kolaborasi ini muncul secara organik saat keduanya tengah mengobrol soal lagu-lagu favorit mereka selama tur konser di Jepang. Dari perbincangan tersebut, mereka sepakat untuk membawakan ulang lagu Rainbow yang aslinya dipopulerkan oleh South Border dan diaransemen ulang dengan sentuhan yang lebih baru.