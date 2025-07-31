Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Lapor Polisi: Akun TikTok Bully Anak Jadi Tersangka?

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:56 WIB
Ruben Onsu Lapor Polisi: Akun TikTok Bully Anak Jadi Tersangka?
Ruben Onsu lapor polisi (Foto: Okezone/Ravie)
Ruben Onsu resmi membuat laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Ruben hadir bersama kuasa hukumnya, Minola Sebayang.

Ruben Onsu mengaku sangat kecewa dengan perbuatan pelaku.

"Karena ini ada anak di dalamnya. Apalagi dia nge-crop, sengaja mengeditnya, wah itu sudah buat saya ketika saya sudah tegur pun dia malah sengaja terus menantang setiap orang yang memperingati," ucap Ruben Onsu usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Kamis (31/7/2025).

"Saya tidak mau sebenarnya yang kayak gini-gini, tapi ini sudah cara yang menurut saya ya saya mengikuti regulasi yang benar membuat laporan, sehingga tadi pertemuan saya dengan beliau biar adanya di pihak kepolisian," sambungnya.

Ruben menjelaskan langkah hukum yang diambil karena tak melihat itikad baik dari pelaku. Dia menyebut, pemilik akun TikTok bernama @VINA.RUN itu sudah kelewat batas dalam mengomentari keluarganya.

"Ya dia tidak ada itikad baiknya juga kan malah dia sengaja dia capture lagi, dia posting lagi, ya buat saya sudah ya sudah cukup," tegas Ruben.

Dalam kesempatan tersebut, Ruben, yang akrab disapa Bensu, itu juga membeberkan identitas pelaku. Dengan tegas Ruben mengatakan pelaku merupakan seorang ibu.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
