Cara Ruben Onsu Selesaikan Masalah Hidup: Tenangkan Diri, Jalani Pelan-Pelan

JAKARTA - Ruben Onsu membeberkan sisi lain yang tak banyak diketahui publik ketika dirinya tengah menghadapi beragam cobaan hidup. Ruben memilih untuk tidak bercerita kepada siapapun, termasuk di media sosial.

Selama ini, Ruben mengaku kalau dirinya memendam masalah hidupnya sendiri. Ruben bahkan dikenal sebagai salah satu figur publik yang tidak memiliki lingkup pertemanan luas.

"(Mengatasi masalah) Sendiri, ngobrol dalam hati, memikirkan, diam, melamun, bodoh, ngelakuin sendiri aja," ucap Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube Comic 8 Revolution, Selasa (29/7/2025).

Ayah tiga anak itu tampaknya punya alasan khusus memendam seluruh masalah hidupnya. Dia merasa solusi yang datang acap kali sulit untuk di pahami.

"Karena setiap gue mendengarkan solusi nih itu terkadang gue nggak bisa melakukannya. Ada orang kan yang gini 'udah begini saja' terus gue nggak dibimbing, cuma ngasih tahu doang," jelas Ruben.