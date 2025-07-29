Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Ruben Onsu Selesaikan Masalah Hidup: Tenangkan Diri, Jalani Pelan-Pelan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |17:04 WIB
Cara Ruben Onsu Selesaikan Masalah Hidup: Tenangkan Diri, Jalani Pelan-Pelan
Ruben Onsu
A
A
A

JAKARTA - Ruben Onsu membeberkan sisi lain yang tak banyak diketahui publik ketika dirinya tengah menghadapi beragam cobaan hidup. Ruben memilih untuk tidak bercerita kepada siapapun, termasuk di media sosial. 

Selama ini, Ruben mengaku kalau dirinya memendam masalah hidupnya sendiri. Ruben bahkan dikenal sebagai salah satu figur publik yang tidak memiliki lingkup pertemanan luas.

"(Mengatasi masalah) Sendiri, ngobrol dalam hati, memikirkan, diam, melamun, bodoh, ngelakuin sendiri aja," ucap Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube Comic 8 Revolution, Selasa (29/7/2025). 

Ayah tiga anak itu tampaknya punya alasan khusus memendam seluruh masalah hidupnya. Dia merasa solusi yang datang acap kali sulit untuk di pahami. 

"Karena setiap gue mendengarkan solusi nih itu terkadang gue nggak bisa melakukannya. Ada orang kan yang gini 'udah begini saja' terus gue nggak dibimbing, cuma ngasih tahu doang," jelas Ruben. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
artis Artis Indonesia Ruben Onsu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/598/3180355//azia_riza-fH9T_large.JPG
Ngaku Anak Skena Tapi Gagal Bikin Matcha? Azia Bikin Geger Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/598/3180353//azia_riza-EmgQ_large.JPG
Pura-Pura Naik Motor, Malah Jadi Karyawan Cuci Helm Sehari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180343//jerome_polin-A5ja_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Jerome Polin Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180278//raffi_ahmad_dan_syahnaz-InWK_large.jpg
Syahnaz Sadiqah Ulang Tahun, Raffi Ahmad Berharap Sang Adik Jadi Pribadi yang Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180267//reza_gladys-4Ds1_large.jpg
Pesan Reza Gladys untuk Nikita Mirzani yang Divonis 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180265//bunga_reyza_dan_kata_galgah_masuk_kbbi-1sWL_large.JPG
Kreativitas Bunga Reyza Berbuah Manis, Istilah Galgah Kini Resmi Diakui KBBI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement