Souvenir Mewah Resepsi Luna Maya-Maxime: Mesin Kopi hingga Skincare!

Resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier di Jakarta sukses digelar dan dihadiri para tamu undangan selebritas. Acara yang diadakan di Hotel Four Seasons itu begitu megah dan glamor, termasuk souvenir yang diberikan Luna dan Maxime untuk tamu undangan.

Tak tanggung-tanggung, Luna dan Maxime memberikan bingkisan berupa goodie bag berisi mesin kopi, skincare hingga voucher treatment jutaan Rupiah.

“Kenapa gede sekali? Karena kita mau masukin coffee machine,” kata Luna Maya di TikTok @lunamaya.

Selain mesin kopi, tas tersebut juga berisikan tableware yakni cangkir bertulisan inisial mereka. Mesin kopi itu juga bertuliskan inisial keduanya.

Melihat mewahnya isi souvenir mereka, Maxime pun ikut takjub. Ia melihat tas souvenir mereka bak seperti pulang berbelanja.

“Ini souvenir atau shopping? Kayak shopping,” tambah Maxime.

Sementara itu, souvenir pernikahan Luna Maya selalu menjadi perhatian netizen. Para selebritas juga ramai-ramai meng-unboxing cendera mata yang begitu mewah ini.