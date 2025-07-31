Gummy, Istri Jo Jung Suk Hamil Anak Kedua

SEOUL - Aktor Jo Jung Suk membawa kabar bahagia. Sang istri, penyanyi Gummy hamil anak kedua dan usia kandungannya sudah memasuki usia 5 bulan.

Kabar bahagia tersebut dikonfirmasi oleh agensi kedua artis tersebut. "Benar, Gummy sedang hamil anak kedua," ujar Amoeba Culture mewakili sang penyanyi dikutip dari Soompi, Kamis (31/7/2025).

Sementara JAM Entertainment yang menaungi Jo Jung Suk mengungkapkan, artisnya masih sangat berhati-hati mengingat Gummy masih di tahap awal kehamilan.

"Kami akan sangat berterima kasih jika masyarakat bisa memberikan dukungan dan doa untuk kehamilan kedua artis kami," kata agensi itu menambahkan.

Seperti diketahui, Jo Jung Suk dan Gummy menikah pada 2018 setelah 5 tahun berpacaran. Pasangan ini kemudian dikaruniai anak pertama pada 2020.*

(SIS)