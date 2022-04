SEOUL - Jo Jung Suk akan comeback ke layar lebar dengan membintangi film Pilot. Proyek tersebut akan diarahkan sutradara Kim Han Gyul yang juga bertindak sebagai penulis skenario.

Film Pilot berkisah tentang seorang pria bernama Jung Woo (Jo Jung Suk) yang harus kehilangan pekerjaannya sebagai pilot hanya dalam 1 hari. Namun dia berhasil menemukan pekerjaan setelah tak sengaja mendapatkan identitas baru.

Proyek tersebut, menurut Soompi, akan digarap oleh rumah produksi Movie Rock. Perusahaan tersebut pernah menggarap sederet film populer Korea Selatan, dari Midnight Runners, Innocent Witness, dan Be With You.

Film tersebut akan menjadi proyek terbaru Jo Jung Suk setelah berperan antagonis dalam Hit and Run Squad pada 2019. Masih di tahun yang sama, dia beradu akting dengan Im Yoona dalam Exit yang tercatat sebagai film terlaris di box office Korea Selatan saat itu.

Badan Film Korea mencatat, Exit sukses menggaet 9,4 juta penonton dengan pendapatan global mencapai USD69,5 juta. Capaian itu membuat film tersebut menjadi film terlaris ketiga di Korea Selatan sepanjang 2019.*

BACA JUGA:

Susul Jo Jung Suk, Jung Kyung Ho Isi OST Hospital Playlist 2

5 Fakta Nathalie Holscher Mualaf, Bisikan Syahadat saat Tidursd

(SIS)