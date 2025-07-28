Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mendadak Unggah Foto Topless, HyunA Bikin Fans Khawatir

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |23:30 WIB
Mendadak Unggah Foto <i>Topless</i>, HyunA Bikin Fans Khawatir
Mendadak Unggah Foto Topless, HyunA Bikin Fans Khawatir. (Foto: WWD)
A
A
A

JAKARTA - HyunA membuat penggemarnya khawatir setelah mengunggah sederet foto topless (tanpa busana) lewat Instagram pribadinya, pada Minggu (27/7/2025) malam. 

Tangan kanannya memegang lighter, sementara tangan kirinya menutupi area dadanya. Dengan rambut hitam pendek, dia menatap kamera dengan ekspresi linglung dan tak fokus. 

Unggahan HyunA yang terbilang berani tersebut membuat penggemarnya syok sekaligus khawatir. Unggahan itu pun langsung dipenuhi komentar para penggemar yang mempertanyakan kondisi HyunA.

HyunA
Mendadak Unggah Foto Topless, HyunA Bikin Fans Khawatir. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)

Akun @_itsmichan yang khawatir menuliskan, "Kau tidak apa-apa HyunA? Aku tidak mempermasalahkan foto-fotomu ini. Tapi aku merasa, seperti ada yang salah denganmu."

"Walaupun kau berhak mengunggah apapun yang kau inginkan, tapi aku tetap berharap kau baik-baik saja. Tolong, carilah pertolongan jika kau merasa sedang tidak baik-baik saja ya," kata akun @enxinwww.

Akun @meowfruitillita mengatakan, "HyunA aku penggemarmu sejak lama. Aku selalu percaya kau adalah orang baik. Namun dalam tahap ini, jujur aku sedikit khawatir melihat perubahanmu. Melihatmu sekarang, aku bertanya-tanya, apakah kau baik-baik saja?"

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2860817/jeon-somi-dan-hyuna-ciuman-netizen-korea-heboh-N6JAb8yiSS.jpg
Jeon Somi dan HyunA Ciuman, Netizen Korea Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/22/33/2082186/tampil-seksi-di-water-boom-festival-hyuna-dihujat-netizen-w9ZDtRnt2P.jpeg
Tampil Seksi di Water Boom Festival, Hyuna Dihujat Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/20/205/1442372/hyuna-konfirmasi-tanggal-comeback-solo-1wBEM6bYSA.jpg
HyunA Konfirmasi Tanggal Comeback Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/15/33/1439221/bakal-tampil-di-viral-fest-asia-2016-hyuna-tiba-di-bali-Dp0ngsY3zN.jpg
Bakal Tampil di Viral Fest Asia 2016, Hyuna Tiba di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180027//park_bo_gum-U3bF_large.jpg
Park Bo Gum Kembali Jadi Host MAMA Awards untuk ke-7 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956//kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement