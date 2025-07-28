Mendadak Unggah Foto Topless, HyunA Bikin Fans Khawatir

JAKARTA - HyunA membuat penggemarnya khawatir setelah mengunggah sederet foto topless (tanpa busana) lewat Instagram pribadinya, pada Minggu (27/7/2025) malam.

Tangan kanannya memegang lighter, sementara tangan kirinya menutupi area dadanya. Dengan rambut hitam pendek, dia menatap kamera dengan ekspresi linglung dan tak fokus.

Unggahan HyunA yang terbilang berani tersebut membuat penggemarnya syok sekaligus khawatir. Unggahan itu pun langsung dipenuhi komentar para penggemar yang mempertanyakan kondisi HyunA.

Mendadak Unggah Foto Topless, HyunA Bikin Fans Khawatir. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)

Akun @_itsmichan yang khawatir menuliskan, "Kau tidak apa-apa HyunA? Aku tidak mempermasalahkan foto-fotomu ini. Tapi aku merasa, seperti ada yang salah denganmu."

"Walaupun kau berhak mengunggah apapun yang kau inginkan, tapi aku tetap berharap kau baik-baik saja. Tolong, carilah pertolongan jika kau merasa sedang tidak baik-baik saja ya," kata akun @enxinwww.

Akun @meowfruitillita mengatakan, "HyunA aku penggemarmu sejak lama. Aku selalu percaya kau adalah orang baik. Namun dalam tahap ini, jujur aku sedikit khawatir melihat perubahanmu. Melihatmu sekarang, aku bertanya-tanya, apakah kau baik-baik saja?"