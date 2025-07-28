Ruben Onsu Jatuh di Kamar Mandi hingga Pingsan saat Sendirian di Rumah

JAKARTA - Presenter Ruben Onsu membagikan kabar kurang menyenangkan. Baru-baru ini, ia mengaku jatuh di kamar mandi hingga tak sadarkan diri dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit.

Hal ini diceritakan Ruben saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Comic 8 Revolution.

Kejadian bermula saat mantan suami Sarwendah Tan itu merasa pusing setelah mandi di bathub pada 30 Juni 2025. Ruben yang kala itu tengah sendirian di rumah, mencoba bertahan dalam kondisi yang tidak stabil.

Namun, ayah tiga anak itu sempat menghubungi salah satu temannya, Wira untuk meminta bantuan.

"Jadi gini, di rumah ada bathtub. Perasaan gue tuh, udah nyampe itu kaki. Nggak (pingsan di bathtub). Pusing, gua bangun juga. Gue teriak lah itu. Nggak ada orang di rumah sama sekali," kata Ruben dikutip dari kanal YouTube Comic 8 Revolution, Senin (28/7/2025).

"Orang yang bawa mobil lagi nggak ada nih. Sama sekali. Nah, gue telepon teman gue nih, si Wira. (Ke rumah sakit) Yarsi. Gua bilang, 'Wir gue mau ke sana dong'. Terus gue bilang, 'Wir kalau lo bisa nggak ke sini? Tolong jemput gue dong. Gua nggak berani nih bawa mobil'," tambah Ruben.

Ruben pun terjatuh hingga bagian kepala sempat membentur benda keras di sekitarnya. Karena kondisi tersebut, Ruben pun sulit mencari bantuan secara langsung.

Untungnya, Ruben sempat mengabarkan orang terdekatnya, Sigit, untuk menghubungi nomor darurat jika dirinya tak dapat dihubungi.

"Nah, sebelum itu gue cuma bilang, 'Mas Sigit, kalau saya nggak bisa dihubungi, hubunginya ke nomor ini'," jelasnya.