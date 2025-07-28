Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Ruben Onsu saat Tahu Sang Putri Lengket dengan Giorgio Antonio

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |07:35 WIB
Reaksi Ruben Onsu saat Tahu Sang Putri Lengket dengan Giorgio Antonio
Reaksi Ruben Onsu saat Tahu Sang Putri Lengket dengan Giorgio Antonio. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Giorgio Antonio sigap menemani dua putri Sarwendah Tan, di momen duka kepergian Hendrik Lo, pada 19 Juli silam. Dia membawa Thalia dan Thania bermain dan berusaha menghibur mereka.

“Yang aku salut, kata anak-anak, Opa (Giorgio Antonio) fokus ke mereka dan enggak main handphone,” ujar Sarwendah memuji sang pengusaha dalam Live TikTok, belum lama ini. 

Dalam berbagai video yang beredar di TikTok, pengusaha 32 tahun itu memang terlihat hadir di Rumah Duka Grand Heaven Pluit sepanjang prosesi kremasi ayah Sarwendah. 

Salah satu pendiri Careso tersebut bahkan terlihat menggendong dan memeluk Thania, putri bungsu Sarwendah yang menangis saat memberi penghormatan terakhir pada sang kakek. 

Terkait kedekatan kedua putrinya dengan Giorgio Antonio, Ruben Onsu menegaskan, tak mempermasalahkan jika ada ‘teman’ Sarwendah yang dekat dengan anak-anaknya. 

“Enggak apa-apa dong kenapa harus marah atau cemburu?” katanya dikutip dari podcast Butik Haji Ivan Gunawan YouTube Comic 8 Revolution, Senin (28/7/2025).

Kata Ruben Onsu soal Kedekatan Sarwendah dan Giorgio Antonio
Reaksi Ruben Onsu saat Tahu Sang Putri Lengket dengan Giorgio Antonio. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)

Ruben Onsu menambahkan, “Ada orang yang baik sama anak-anak, kenapa saya harus marah? Saya baru marah kalau dia memperlakukan anak-anak saya tidak baik. Itu baru gue sikat!”

Presenter 41 tahun itu menghargai pasangan Sarwendah selanjutnya. Setelah bercerai, dia menilai, mantan istrinya berhak melanjutkan hidupnya dengan pria manapun. 

 

1 2
