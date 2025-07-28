Ruben Onsu Santai Anaknya Digendong Giorgio Antonio, Ini Alasannya

JAKARTA - Ruben Onsu memberikan tanggapan anaknya terlihat digendong oleh Giorgio Antonio. Banyak warganet menduga Ruben akan marah, namun ternyata reaksi ayah tiga anak ini justru santai.

"Enggak apa-apa, kenapa (marah)?" kata Ruben Onsu dikutip dari YouTube Comic 8 Revolution, Senin (28/7/2025). "Enggak, enggak cemburu," lanjut Ruben dengan tenang.

Menurut Ruben, ia tidak masalah jika ada orang yang bersikap baik pada anak-anaknya. “Sekarang, ada orang yang baik (sama anak), masak marah?" tuturnya. "Gue marah kalau anak gue lo perlakukan enggak baik, baru gue sikat," tegasnya.

Ruben Onsu Santai Anaknya Digendong Giorgio Antonio, Ini Alasannya (Foto: IG Ruben)

Ruben juga menyinggung soal komentar netizen yang berharap dirinya bereaksi emosional. “Itu yang dikomporin sama netizen, berharap gue reaksinya marah,” ujar Ruben.