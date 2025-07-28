Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Santai Anaknya Digendong Giorgio Antonio, Ini Alasannya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |12:01 WIB
Ruben Onsu Santai Anaknya Digendong Giorgio Antonio, Ini Alasannya
Ruben Onsu Santai Anaknya Digendong Giorgio Antonio, Ini Alasannya (Foto: IG Ruben)
A
A
A

JAKARTA - Ruben Onsu memberikan tanggapan anaknya terlihat digendong oleh Giorgio Antonio. Banyak warganet menduga Ruben akan marah, namun ternyata reaksi ayah tiga anak ini justru santai.

"Enggak apa-apa, kenapa (marah)?" kata Ruben Onsu dikutip dari YouTube Comic 8 Revolution, Senin (28/7/2025). "Enggak, enggak cemburu," lanjut Ruben dengan tenang.

Menurut Ruben, ia tidak masalah jika ada orang yang bersikap baik pada anak-anaknya. “Sekarang, ada orang yang baik (sama anak), masak marah?" tuturnya. "Gue marah kalau anak gue lo perlakukan enggak baik, baru gue sikat," tegasnya.

Ruben Onsu (IG)
Ruben Onsu Santai Anaknya Digendong Giorgio Antonio, Ini Alasannya (Foto: IG Ruben)

Ruben juga menyinggung soal komentar netizen yang berharap dirinya bereaksi emosional. “Itu yang dikomporin sama netizen, berharap gue reaksinya marah,” ujar Ruben.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175521/betrand_peto_dan_ruben_onsu-kr1n_large.jpg
Cara Unik Betrand Peto Ingatkan Ruben Onsu untuk Salat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173683/ruben_onsu-2XIm_large.jpg
Ruben Onsu Pilih Hengkang dari Acara TV setelah Statusnya sebagai Mualaf Dipermasalahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159611/ruben_onsu-GVcR_large.jpg
Ruben Onsu Akui Tak Libatkan Sarwendah saat Laporkan Netizen ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159584/ruben_onsu-PLst_large.jpg
Ruben Onsu Jerat Akun TikTok Pemfitnah Putrinya dengan Pasal Berlapis, Ancaman Hukuman 11 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159054/ruben_onsu-X5ha_large.jpg
Ruben Onsu Spill Identitas Pemilik Akun TikTok yang Fitnah Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158881/ruben_onsu-7aUQ_large.jpg
Ruben Onsu Geram Anak Dibully, Ancam Tempuh Jalur Hukum
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement