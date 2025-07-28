Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata DJ Bravy, Pacar Erika Carlina yang Siap Tanggung Jawab

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |15:32 WIB
Biodata DJ Bravy, Pacar Erika Carlina yang Siap Tanggung Jawab
Biodata DJ Bravy, Pacar Erika Carlina yang Siap Tanggung Jawab (Foto: IG Bravy)
A
A
A

JAKARTA - Biodata DJ Bravy tengah menjadi perbincangan publik di tengah kasus kehamilan Erika Carlina dari DJ Panda. Selaku kekasih baru, DJ Bravy bahkan menyatakan siap menikahi sang aktris demi nasib bayi yang dikandungnya.

Pernyataan tersebut dianggap sebagai langkah berani dari sang DJ. Banyak warganet pun yang memuji sikap Bravy serta mendukung hubungannya dengan Erika. 

Sejatinya, nama DJ Bravy sudah tak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Bravy lebih dikenal sebagai DJ profesional dan musisi kreatif. Namanya semakin naik daun berkat karya dan konsistensi di industri musik. 

Gentle, Bravy Telepon DJ Panda untuk Akhiri Konflik
Biodata DJ Bravy, Pacar Erika Carlina yang Siap Tanggung Jawab (Foto: IG Bravy)

Pemilik nama asli Bravyson Vconk ini lahir pada 10 Desember 1988. Ia memulai karier sebagai DJ profesional pada 2016. 

Sebelum menekuni dunia DJ, Bravy aktif di dunia seni visual dengan menggeluti bidang fotografi dan desain grafis. 

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Desain Komunikasi Visual. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177669/erika_carlina-R2ym_large.jpg
Erika Carlina Bantah Putus dari DJ Bravy Lewat Video di Instagram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175219/erika_carlina-KNq2_large.jpg
6 Mantan Pacar Erika Carlina sebelum Terima Lamaran DJ Bravy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174696/erika_carlina_dilamar-QSFT_large.jpg
DJ Bravy Lamar Erika Carlina di Panggung Synchronize Fest 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161864/erika_carlina_dan_bravy_vconk-t23y_large.jpg
Erika Carlina Ulang Tahun ke-32, Bravy Unggah Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160221/erika_carlina-uYJv_large.jpg
Alasan Erika Carlina Tak Izinkan DJ Panda Jenguk Baby Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/33/3160073/erika_carlina-aoCs_large.jpg
Akhirnya, Erika Carlina Perlihatkan Wajah Menggemaskan Baby Andrew
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement