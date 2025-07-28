Biodata DJ Bravy, Pacar Erika Carlina yang Siap Tanggung Jawab

JAKARTA - Biodata DJ Bravy tengah menjadi perbincangan publik di tengah kasus kehamilan Erika Carlina dari DJ Panda. Selaku kekasih baru, DJ Bravy bahkan menyatakan siap menikahi sang aktris demi nasib bayi yang dikandungnya.

Pernyataan tersebut dianggap sebagai langkah berani dari sang DJ. Banyak warganet pun yang memuji sikap Bravy serta mendukung hubungannya dengan Erika.

Sejatinya, nama DJ Bravy sudah tak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Bravy lebih dikenal sebagai DJ profesional dan musisi kreatif. Namanya semakin naik daun berkat karya dan konsistensi di industri musik.

Biodata DJ Bravy, Pacar Erika Carlina yang Siap Tanggung Jawab (Foto: IG Bravy)

Pemilik nama asli Bravyson Vconk ini lahir pada 10 Desember 1988. Ia memulai karier sebagai DJ profesional pada 2016.

Sebelum menekuni dunia DJ, Bravy aktif di dunia seni visual dengan menggeluti bidang fotografi dan desain grafis.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Desain Komunikasi Visual.