Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan DJ Panda Sebar Foto USG dan Ancam Hancurkan Karier Erika Carlina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |08:03 WIB
Alasan DJ Panda Sebar Foto USG dan Ancam Hancurkan Karier Erika Carlina
Erika Carlina
A
A
A

DJ Panda kembali buka suara terkait kehamilan mantan kekasihnya, Erika Carlina. Bersama Denny Sumargo, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu turut menceritakan dirinya yang merasa sakit hati dengan Erika Carlina.

Hal ini bermula dari tindakan pengancaman yang diduga dilakukan DJ Panda pada bintang film Sakral ini. DJ Panda mengakui dirinya menyebar foto USG Erika dalam sebuah grup WhatsApp.

Hal itu dilakukan pria 27 tahun ini lantaran geram dan sakit hati Erika berpacaran dengan kekasih barunya, Bravy.

“Saya sakit hati lihat dia sama Bravy,” jelas DJ Panda pada Denny Sumargo, dikutip Sabtu (26/7/2025).

DJ Panda mengaku dirinya masih memiliki perasaan pada Erika dan tersulut emosi setelah kemarahan Erika hingga membatalkan pernikahan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
artis DJ Panda Erika Carlina
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/206/3179700//iko_uwais-lJ7I_large.jpg
Iko Uwais Bintangi Film Thriller MRI, Kembali Kerja Bareng Liam O’Donnell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179678//raisa_dan_rony_parulian-CXrq_large.jpg
Cara Rony Parulian Perlakukan Raisa di Atas Panggung Tuai Pujian, Netizen: Pesona Laki-Laki Ubin Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179633//katy_perry_dan_justin_thrundeu-ABbR_large.JPG
Go Public! Katy Perry Resmi Pacaran dengan Eks PM Kanada Justin Trudeau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179374//shabrina_leanor-FpPg_large.jpg
Shabrina Leanor Tak Iri Lihat Penyanyi Seusianya Lebih Terkenal: Itu Rezeki Dia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179293//dwi_andhika-Yev0_large.JPG
Duh, Dwi Andhika Idap Infeksi Jaringan Lunak di Kaki hingga Harus Operasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207//ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement