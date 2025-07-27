Alasan DJ Panda Sebar Foto USG dan Ancam Hancurkan Karier Erika Carlina

DJ Panda kembali buka suara terkait kehamilan mantan kekasihnya, Erika Carlina. Bersama Denny Sumargo, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu turut menceritakan dirinya yang merasa sakit hati dengan Erika Carlina.

Hal ini bermula dari tindakan pengancaman yang diduga dilakukan DJ Panda pada bintang film Sakral ini. DJ Panda mengakui dirinya menyebar foto USG Erika dalam sebuah grup WhatsApp.

Hal itu dilakukan pria 27 tahun ini lantaran geram dan sakit hati Erika berpacaran dengan kekasih barunya, Bravy.

“Saya sakit hati lihat dia sama Bravy,” jelas DJ Panda pada Denny Sumargo, dikutip Sabtu (26/7/2025).

DJ Panda mengaku dirinya masih memiliki perasaan pada Erika dan tersulut emosi setelah kemarahan Erika hingga membatalkan pernikahan mereka.