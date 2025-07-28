Namanya Dihilangkan, Badai Eks Kerispatih Somasi Label Musik

JAKARTA - Musisi dan pencipta lagu Doadibadai Hollo atau yang dikenal dengan nama Badai eks Kerispatih, melayangkan somasi kepada label musik Halo Entertainment Indonesia.

Badai menjelaskan akar masalah sehingga pihaknya melayangkan somasi.

Ini merupakan somasi ketiga dari pihaknya kepada label tersebut. Pihak label dituding melakukan pelanggaran hak cipta atas dari lagu yang dinyanyikan Rayen Pono berjudul I Still Love You (2016).

Namanya Dihilangkan, Badai Eks Kerispatih Somasi Label Musik

Saat melakukan pendataan ulang pada katalog lagunya sekitar satu bulan lalu, ia menemukan namanya tidak tercantum sebagai pencipta di seluruh platform digital.