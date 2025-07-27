Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Muhammad Redho, Gitaris Band Radicta yang Tewas Dikeroyok 6 Orang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |16:03 WIB
Biodata Muhammad Redho, Gitaris Band Radicta yang Tewas Dikeroyok 6 Orang
Muhammad Redho (Foto: @edho_ell)
Musisi dari band lokal asal Banjarbaru, Radicta, Muhammad Redho ditemukan tewas di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Muhammad Redho sendiri merupakan seorang gitaris grup musik, Radicta asal Kalimantan Selatan. Grup musik ini cukup aktif dan kerap tampil dari panggung ke panggung.

Dari Instagram, @radicta_official, Redho yang meninggal dunia di usia 34 tahun itu selalu tampil bersama rekan-rekannya di grup musik tersebut. Redho bersama band-nya, Radicta juga sering manggung di beberapa acara pensi sekolah.

Dari Instagram-nya, @edho_ell, Muhammad Redho jug kerap membagikan kesehariannya dan juga momen saat asyik memainkan alat musik.

Meski menjadi seorang gitaris, Redho juga memiliki bakat memainkan drum. Beberapa kali ia mengunggah momen menabuh drum tersebut dan meng-cover beberapa lagu.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
artis Muhammad Redho Radicta
