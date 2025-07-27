Gitaris Band Radicta Dikeroyok 6 Orang dan Ditemukan Tewas di Sungai Martapura

Publik tengah dihebohkan dengan kabar meninggalnya musisi dari band lokal asal Banjarbaru, Radicta, Muhammad Redho. Ia ditemukan meninggal dunia di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan diduga setelah dikeroyok enam orang pria.

Muhammad Redho dibunuh oleh enam orang tersebut lantaran tersinggung dengan ucapan Redho. Gitaris band lokal ini pun dikereyok hingga jatuh ke sungai dan tewas tenggelam.

Pengeroyokan itu terjadi lantaran enam orang tersebut tersinggung dengan perkataan Muhammad Redho yang sempat menuduh kehilangan ponsel dan kunci motor. Para pelaku ini pun merasa geram dan gelap mata terlebih mereka berada di bawah pengaruh minuman keras.

Muhammad Redho sendiri merupakan seorang gitaris grup musik, Radicta asal Kalimantan Selatan. Grup musik ini cukup aktif dan kerap tampil dari panggung ke panggung.

Dari Instagram, @radicta_official, Redho yang meninggal dunia di usia 34 tahun itu selalu tampil bersama rekan-rekannya di grup musik tersebut. Redho bersama band-nya, Radicta juga sering manggung di beberapa acara pensi sekolah.

Dari Instagram-nya, @edho_ell, Muhammad Redho jug kerap membagikan kesehariannya dan juga momen saat asyik memainkan alat musik.