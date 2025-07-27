Fuji Pamer Sertifikat Tanah, Bakal Bangun Villa di Bali

JAKARTA - Selebgram dan adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fujianti Utami atau akrab disapa Fuji, kembali mencuri perhatian warganet. Melalui akun media sosial pribadinya, Fuji dengan bangga memamerkan sertifikat tanah yang baru saja ia miliki.

Tanah tersebut diketahui berlokasi di Pulau Dewata, Bali, dan rencananya akan dibangun sebuah vila mewah.

Dalam unggahan tersebut, Fuji nampak memamerkan sertifikat tanah dengan backsound video yang menyiratkan bahwa dirinya tak takut dicibir orang, karena lebih takut jika tak punya uang.

“Another wishlist checked off,” tulisnya singkat disertai dengan emoji pulau yang menandakan Bali, Sabtu (26/7/2025).

Langkah ini pun menuai pujian dari banyak pengikutnya yang kagum dengan pencapaiannya di usia muda. Banyak yang menyebut Fuji sebagai contoh anak muda yang inspiratif karena berhasil mengelola karier dan keuangan dengan baik hingga mampu berinvestasi di sektor properti.